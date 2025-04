Tak, naprawdę, właśnie Ty możesz uratować komuś życie. I to niczego nie ryzykując. Nawet nie wkładając w to wielkiego wysiłku. Wystarczy, że podejmiesz decyzję i wypełnisz Oświadczenie Woli.

Śmierć spotka prędzej czy później każdego z nas. Nie jest to optymistyczna perspektywa, ale to po prostu część życia. Nawet ona ma jednak swoją jasną stronę. Bo śmierć jednego człowieka może uratować życie innego, a nawet kilku.

W naszym kraju wciąż wykonuje się niewiele przeszczepów organów w stosunku do potrzeb. Organy te mogłyby być pobierane od zmarłych dawców. Często jednak rodzina nie wyraża zgody na pobranie organów. Podają przy tym różne powody: uważają to za „okaleczanie” zmarłego, albo twierdzą, że nie zostanie zbawiony, jeśli będzie brakowało mu jakiegoś organu. Na szczęście świadomość dotycząca idei transplantacji w naszym społeczeństwie wzrasta, coraz więc

ej się o tym mówi i coraz więcej – głównie młodych ludzi – tę ideę popiera. Warto, bo naprawdę wiele osób czeka na przeszczep.

Na czym to polega?

W momencie, gdy następuje śmierć pnia mózgu – stwierdza to komisja lekarska, przeprowadzając odpowiednie badania - osoby zmarłej nie da się już uratować. Jednak jej organy mogą uratować kogoś innego. Wystarczy tylko wyrazić na to zgodę. I tu wiele ułatwia Oświadczenie Woli. Jest to gotowy druczek, który wystarczy wypełnić i nosić razem z dokumentami – dowodem osobistym, prawem jazdy. Tam najłatwiej będzie go znaleźć w razie potrzeby. Co ważne – niezależnie od wypełnienia oświadczenia, należy sprawę przedyskutować ze swoją rodziną. Najbliżsi muszą być świadomi podjętej decyzji, aby w krytycznej sytuacji nie wyrażali sprzeciwu i nie mieli dylematu, czy zgodzić się na pobranie organów, czy nie. Powinni wiedzieć, że osoba zmarła tego by właśnie chciała. Jest to ważne tym bardziej, że dzieje się to w tragicznych okolicznościach, kiedy trudno o racjonalne myślenie.

Dlaczego warto?

Jednym z haseł zachęcających do wypełnienia Oświadczenia Woli jest to, że w relacji dawca-biorca „i Ty możesz znaleźć się po drugiej stronie”. Wypełniając oświadczenie, możesz w przyszłości uratować komuś życie. Tak samo kiedyś, jeśli będziesz potrzebował nowego organu, wypełnienie przez kogoś Oświadczenia Woli, może uratować Twoje życie. Im więcej osób podejmie taką decyzję i zgodzi się na pobranie organów – tym więcej szans dla wszystkich potrzebujących.

Gotowy druk można znaleźć pod tym adresem:

www.przeszczep.pl/pdf/oswiadczenie_woli_www.pdf

wystarczy go wydrukować i wypełnić. Tekst oświadczenia można również przepisać ręcznie na zwykłej kartce papieru – liczy się treść. A później wystarczy już tylko nosić go w dokumentach i poinformować o podjętej decyzji swoich najbliższych.

Tak niewiele wysiłku, a tak wiele może zmienić!

Urszula Skirtun