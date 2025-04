Możesz uzdrowić swoje ciało

Wiemy, że emocje mogą być przyczyną chorób. Gniew sprawia, że mięśnie napinają się, a naczynia krwionośne zwężają, a to utrudnia krążenie krwi i prowadzi do nadciśnienia. Radość i miłość powodują odwrotną rekcję w organizmie. W książce "Możesz uzdrowić swoje ciało" znajdziesz dokładny opis różnych chorób oraz przyczyny ich powstawania. Ta książka łączy intuicyjną naukę Louisy L. Hay, zajmującej się rozwojem ludzkiej świadomości, oraz doświadczenie medyczne dr Mony Lisy Schulz. To łatwy do wykorzystania przewodnik służący do osiągnięcia zdrowia i dobrego samopoczucia.