Możesz wygrać z rakiem i alergią

"Możesz wygrać z rakiem i alergią" to poradnik skierowany do pacjentów onkologicznych i alergicznych. Zdaniem autora książki, Janusza Picia - technologa żywności i odżywiania makrobiotycznego, by obronić się przed chorobą nowotworową lub odzyskać po niej zdrowie, należy spełnić pięć warunków zdrowia. Są to: zrównoważenie psychiczne, prawidłowe odżywianie, zastosowanie ziół detoksykacyjnych (m.in. na poprawę pracy nerek i wątroby), sen w określonych godzinach oraz ruch fizyczny. Poradnik opisuje każdy z wymienionych warunków zdrowia, a także podaje efekty zastosowania metody potwierdzone wynikami badań.