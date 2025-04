Jaka dieta zadziała? Taka, w której wytrwamy! Dieta powinna skłaniać do ograniczeń i kontrolowania tego, co jemy. Przede wszystkim jednak nadrzędną zasadą diety jest to, by jeść mniej.

Dobór diety zależy od naszych indywidualnych potrzeb i możliwości, a także oczekiwań, których spodziewamy się po diecie: możemy powoli narzucać sobie nowe zasady diety lub od razu zacząć „dietetyczny reżim”.

Dr Daniel Amen, psychiatra i ekspert w dziedzinie obrazowania mózgu, uważa, że to mózg determinuje nasze przyzwyczajenia żywieniowe. Doktor dzieli ludzi na tych, którzy jedzą kompulsywnie, impulsywnie, emocjonalnie i niespokojnie. Aby zachować zgrabną sylwetkę, powinniśmy dostosować sposób odżywiania do swojego typu osobowości.

Ci, którzy jedzą kompulsywnie, są kłotliwi i łatwo ich urazić. Miewają problemy ze snem. Powinni jadać banany, łososia, drób, węglowodany złożone. Warto, by pili ziołowe herbatki i unikali kofeiny.

Jedzący impulsywnie mają problemy ze skupieniem uwagi i organizacją czasu. Dr Amen radzi takim osobom spożywanie drobiu, ryb, chudego mięsa i jaj, picie zielonej herbaty – odradza natomiast słodycze.

Osoby, które jedzą emocjonalnie, szybko się nudzą, mają też niską samoocenę. Powinni jeść produkty bogate w kwasy nienasycone omega3, orzechy, oliwę i tłuste ryby. Brak snu to największy wróg ich odchudzania.

Natomiast ci, którzy jedzą niespokojnie, często są nieśmiali, miewają bóle głowy, kołatanie serca, napięcie mięśni. Powinni jeść produkty mleczne i pełnoziarniste, owoce cytrusowe, migdały, szpinak, soczewicę, unikać zaś nadmiaru białka zwierzęcego, alkoholu i kofeiny.

Polecamy: dział Odchudzanie

Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 10.01.2012/mn

Reklama