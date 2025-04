Zdaniem amerykańskich naukowców odpowiednie gotowanie brokułów jest bardzo ważne dla zachowania wszystkich zdrowotnych właściwości tego warzywa. Aby z nich w pełni skorzystać, nie należy ich przegotowywać. Zbyt długie gotowanie brokułów lub przetwarzanie ich w zbyt wysokiej temperaturze niszczy myrozynazę, która ma właściwości antyzapalne i antynowotworowe. Natomiast mrożone brokuły nie zachowują swoich zdolności wytwarzania sulforafanu, czyli silnego związku przeciwnowotworowego. Oznacza to, że mimo zachowania dobrego smaku, nie mają one już właściwości antyrakowych. Naukowcy zalecają blanszowanie brokułów w 76°C, a nie 86°C, jak to jest praktykowane do tej pory; ich zdaniem to pozwoli zachować właściwości tych warzyw.

– Brokuły ugotowane prawidłowo są niesamowicie skuteczne w walce z rakiem. Wystarczy 3-5 porcji tygodniowo, aby uzyskać efekt – wyjaśnia dr Elizabeth Jeffrey, która brała udział w innym badaniu prowadzonym na tej samej uczelni.

Inne badanie, również przeprowadzone przez amerykańskich uczonych, pokazało już wcześniej, że łączenie brokułów z produktami spożywczymi, takimi jak: musztarda, czarna rzodkiew czy wasabi, pozwala na lepsze przyswajanie tego warzywa i szybsze aktywowanie jego właściwości antynowotworowych.

Źródło: www.biomedical.pl/

