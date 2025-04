Muchomor sromotnikowy to niepozorny grzyb blaszkowy z zielonkawym kapeluszem i białawym trzonem. Bywa mylony z gąskami, gołąbkami czy kaniami. Jest dość pospolity, można go znaleźć na terenie całej Polski, od lipca do października. Spośród wielu różnych toksyn, bodaj najgroźniejsze są zawarte w muchomorze sromotnikowym amatoksyny (inne to np. fallotoksyny). Ich dobre wchłanianie z przewodu pokarmowego warunkuje wysoki poziom osiągany we krwi. Uszkodzeniu ulegają przede wszystkim wątroba, zaś w nieco mniejszym stopniu nerki. Śmiertelna dawka anatoksyn to około 0,2 miligrama na kilogram masy ciała. W związku z tym potencjalnie nawet jeden grzyb może się okazać śmiertelnie trujący, zwłaszcza, że ani gotowanie, ani marynowanie, ani suszenie nie unieczynnia wspomnianych toksyn.

