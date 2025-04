Co może budzić niepokój?

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że zwykle nietypowe objawy, nawet będące zapowiedzią choroby, nie mogą być odbierane jak wyrok, ponieważ zazwyczaj obserwowane są w łagodniejszych przypadkach mukowiscydozy. Jednocześnie nie można wykluczyć, że będą one preludium do pełnoobjawowej i nasilonej choroby. Na co więc warto zwrócić uwagę? Wśród objawów chorobowych mogą występować nawracające zapalenia oskrzelików oraz objawy astmy. Powodem tych zmian jest nadmierna proliferacja komórek śluzowych i nadmierne wydzielanie śluzu w komórkach śluzowatych nabłonka oskrzeli. Także występowanie polipów nosa może wskazywać na mukowiscydozę, a przyczyną jest czopowanie gruczołów nosowych przez patologiczną wydzielinę.

Nie zawsze chorobę widać wprost

Osoby chorujące na mukowiscydozę wcale nie muszą chorować na tą jednostkę chorobową. Bardzo często pacjenci trafiają do lekarza z powodu gronkowcowych zapaleń płuc. Sprzyja temu kolonizacja dróg oddechowych przez P. aeruginosa i S. aureus. Normalnie taka sytuacja jest rzadkością, jednak gęsty i pozbawiony wielu substancji antybakteryjnych śluz staje się idealnym miejscem do rozwoju bakterii. Z tego samego powodu chorzy są bardziej podatne na zakażenia niegruźliczymi bakteriami z rodziny prątków.

Burczy w brzuchu?

Jeśli chodzi o układ trawienny, który także bywa zajęty przez mukowiscydozę spektrum objawów jest szerokie. Począwszy od mało specyficznych bólów brzucha przez okresowy, nawracający guz pojawiający się w prawej dolnej części brzucha na groźnym dla życia nawracającym zapaleniu trzustki kończąc. Ta ostania przypadłość, a także marskość żółciowa wątroby z nadciśnieniem wrotnym są powodowane przez zatykanie odpowiednich przewodów wydzielających sok trzustkowy i żółć.

Warto wspomnieć o innym nietypowym, a bardzo dotkliwym, objawie mukowiscydozy jakim jest niepłodność, która dotyczy prawie zawsze mężczyzn. Powodem tego jest zatkanie przewodów najądrza występujące już w życiu płodowym.

Jak wynika z powyższych informacji, mukowiscydoza w formie nietypowej niekoniecznie musi zagrażać życiu (jak w przypadku silnego zajęcia płuc), jednak zdecydowanie może utrudniać codzienne funkcjonowanie i zwiększać konieczność hospitalizacji.

