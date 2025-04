Do pozytywnych skutków muzykoterapii można również zaliczyć poprawę nastroju i niektórych funkcji życiowych, takich jak przepływ krwi. Ponadto zmniejsza uczucie bólu. W związku z tym muzyka może być cennym uzupełnieniem technik relaksacyjnych oraz konwencjonalnych metod terapii – oto wnioski płynące z wieloletnich analiz danych dotyczących leczenia przewlekłych, wyniszczających fizycznie i psychicznie chorób, w tym także raka.

Komfort życia chorych mierzono przy użyciu specjalnych kwestionariuszy. Badania dowiodły, że muzykoterapia zwalcza lęk i przygnębienie pacjentów skuteczniej niż tradycyjne formy leczenia. Ponadto niektóre dane świadczą o tym, że muzyka ułatwia radzenie sobie z bólem, poprawia ciśnienie krwi oraz pracę serca i układu oddechowego. Elementy takie jak tempo, rytm czy głośność pobudzają mózg pacjenta. Muzyka nie jest jednak panaceum zwalczającym depresję.

Naukowcy nie dysponują wystarczającą ilością danych by stwierdzić, która forma muzykoterapii jest najbardziej efektywna. Wierzą jednak, że najlepsze rezultaty daje indywidualne podejście do każdego chorego – uwzględnienie w ramach terapii gustu muzycznego pacjenta oraz jego zdolności i chęci do uczestnictwa w muzykowaniu. W badaniach z wykorzystaniem nagrań muzycznych, większość uczestników mogła samodzielnie zdecydować, jakiego gatunku muzyki chce słuchać.

Polecamy też: Jakie są cele muzykoterapii?

Źródło: CNN Health, 9 sierpnia 2011 r./np

Reklama