Stres w ciąży wpływa na układ nerwowy płodu

Stres i niepokój matki działają bezpośrednio na układ nerwowy dziecka. Choć matka i dziecko mają odrębne układy neurohormonalne, to jednak łożysko umożliwia wzajemne oddziaływanie tych układów na siebie.

Stan emocjonalny matki, któremu odpowiada określony poziom pobudzenia autonomicznego układu nerwowego oraz poszczególnych hormonów, wpływa bowiem nie tylko na jej ciało (przemianę materii, stan mięśni, w tym skurcz mięśnia macicy, pracę serca, ciśnienie krwi, rytm oddechów) i umysł, ale także na ciało oraz mózg poczętego dziecka.

Choć dziecko nie jest świadome przeżyć psychicznych matki, to jednak zmiany fizjologiczne zachodzące w jej oraz jego organizmieodbierane są przez nie jako dyskomfort i ból. Wyrażają się one wzmożeniem ruchów, grymasem twarzy, spazmami.

Muzykoterapia łagodzi stres prenatalny

Liczne badania potwierdzają wpływ „stresu prenatalnego” na rozwój poczętego dziecka, wskazując równocześnie na jego długofalowe konsekwencje. Istotne wydaje się przy tym nie tylko to, w którym okresie ciąży pojawiają się sytuacje stresogenne oraz jaki jest ich poziom, ale i to jak kobieta sobie z nimi radzi.

Jedną z form łagodzenia skutków stresu jest relaksacja, w tym muzykoterapia.

