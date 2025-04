MyDiab – spersonalizowany pomocnik diabetyka

Istnieje wiele metod zapisu i kontrolowania glikemii przez chorych na cukrzycę – od papierowych dzienniczków kontroli, po rozbudowane programy komputerowe. Żaden z nich nie jest jednak w stanie poinformować chorego, jak powinien postąpić w przypadkach zagrażających jego życiu i zdrowiu. Do tej pory po pomoc lub poradę diabetyk mógł się zgłosić tylko do lekarza, który analizował zebrane wyniki pomiarów glikemii i na ich podstawie doradzał pacjentowi. Jednak to się zmienia – postęp i nowoczesne technologie (np. aplikacje mobilne), pozwalają na szybsze i łatwiejsze leczenie diabetyków.

Aplikacją, która łączy w sobie nowoczesność i odpowiada na potrzeby zarówno diabetyków, jak i lekarzy jest MyDiab. Jej główną funkcją jest monitorowanie glikemii i na podstawie uzyskanych danych ostrzeganie o zagrożeniach i niebezpieczeństwach związanych na przykład z wysokim poziomem cukru.

MyDiab stanowi źródło wiedzy o postępowaniu w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, o których diabetyk może nawet nie wiedzieć. Zarówno ostrzeżenia, jak i porady są wyświetlane w postaci prostych i zrozumiałych komunikatów.

Aby znaleźć wspólny język pomiędzy nowoczesnością a sprawdzoną praktyką lekarską, aplikacja MyDiab generuje wykresy (dzienny, okresowy i ciągły), które pomagają w analizowaniu – wspólnie z lekarzem – stanu glikemii.

Codzienny dostęp do wykresów, które do tej pory diabetyk mógł zobaczyć tylko u lekarza prowadzącego na ekranie jego monitora, pozwoli na własną analizę postępów walki z cukrzycą. Świadomość postępów pozwala ograniczyć nieprawidłowe cukry nawet o 10%.

Aplikacja MyDiab została stworzona dla Kainos Software Ltd. przez Krzysztofa Hołtyna przy współpracy diabetologów z Regionalnego Centrum Diabetologii w Gdańsku.

Można ją pobrać na iPoda, iPhone'a lub iPada ze strony:

https://itunes.apple.com/pl/app/mydiab/id628263862?mt=8&affId=2215727&ign-mpt=uo%3D4

