Jaki jest stan polskiej kardiologii?

Na konferencji Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii – "Problemy opieki kardiologicznej w Polsce" podsumowane zostało spotkanie konsultantów wojewódzkich ds. kardiologii. 6 czerwca, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii – prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski wypowiedział się na temat osiągnięć i wyzwań polskiej kardiologii. Zwrócił uwagę na to, że poziom dostępności do poradni kardiologicznych jest zróżnicowany w zależności od regionu. Jak wspomniała Hanna Szwed – wojewódzki konsultant w dziedzinie kardiologii, sytuacja najlepiej wygląda na Mazowszu. W województwie mazowieckim funkcjonują aż 172 poradnie kardiologiczne, a czas oczekiwania na przyjęcie na oddział kardiologiczny jest najkrótszy w skali kraju.

Tutaj też pracuje najwięcej kardiologów, i gdyby tylko kontrakty na to pozwalały, byliby oni skłonni pracować więcej.

W ciągu ostatnich lat dokonał się znaczny postęp w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych (OZW), co stawia Polskę w czołówce pod względem dostępności inwazyjnego leczenia OZW.

Przed polską kardiologią stoi jednak wciąż wiele wyzwań – przede wszystkim usprawnienia wymaga przyjęcie takiego systemu, który zmniejszyłby problem kolejek do specjalistów. Jak przyznała Hanna Szwed, wielu pacjentów równocześnie zapisuje się na wizytę do kilku poradni, by dostać się do lekarza jak najszybciej. Brakuje systemu informatycznego, który poinformowałby placówki o tym, że pacjent został już przyjęty w innej, dzięki czemu pozostałe miejsca mogłyby posłużyć kolejnym pacjentom. W efekcie nawet 30% miejsc pozostaje niewykorzystanych i przepada, a kolejki rosną.

Jak podkreślił prof. Grzegorz Opolski, kardiologia jest uznawana za priorytetową dziedzinę medycyny, co nie powinno dziwić, z uwagi na to, jak wysoki mamy wciąż odsetek zachorowalności na choroby układu krążenia.

Polska kardiologia w liczbach

W Polsce mamy obecnie 2734 kardiologów, czyli w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców jest to 71 specjalistów. To dobry wynik, który zbliża nas do średniej europejskiej. W trakcie specjalizacji jest obecnie 1436 osób. Brakuje jednak kardiologów inwazyjnych.

Oddziały opieki kardiologicznej w 2013 roku:

283 oddziały kardiologiczne

160 ośrodków kardiologii inwazyjnej

145 ośrodków implantujących stymulatory serca

118 ośrodków implantujących ICD

Co wymaga poprawy? - wnioski

W podsumowaniu spotkania Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w Dziedzinie Kardiologii, konieczne jest dofinansowanie programu opieki kardiologicznej. Konieczne jest opracowanie programu rozwoju opieki kardiologicznej w Polsce.

Poprawy wymaga organizacja opieki poszpitalnej po ostrych zdarzeniach sercowo-naczyniowych - należy zwiększyć liczbę świadczeń ambulatoryjnych zakontraktowanych przez NFZ. Zwrócono uwagę także na potrzebę stworzenia centrów chorób rzadkich układu krążenia, które byłyby w stanie zapewnić nowoczesną diagnostykę i odpowiednią terapię. Konieczne jest również wdrożenie ujednoliconego systemu referencyjności oddziałów kardiologicznych w całym kraju.

Od propozycji nowego programu trzyletniej specjalizacji z kardiologii oczekuje się natomiast, by szkolenia zostały zintensyfikowane, z wykorzystaniem symulatorów.

