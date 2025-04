Na bezsenność - cebula

Wśród wielu dziwnych rekordów zanotowany jest również rekord bezsenności, choć jego autorka nie była nim zachwycona. Uzyskała go bowiem wbrew swojej woli. Rekord ten należy do pani Berthy Van Der Merwe z Afryki południowej, która nie mogła zasnąć przez 11 dni, 18 godzin i 55 minut. Jest to fakt potwierdzony przez lekarzy, zmuszonych do udzielenia udręczonej bezsennością kobiecie pomocy medycznej.