Przy niektórych problemach zdrowotnych – zwłaszcza tych, którym towarzyszy ból, warto zafundować sobie prosty, wzmacniający organizm i dotleniający seans. W tym celu wywietrz pokój, a potem zaciągnij zasłony, wyłącz telewizor i radio (ewentualnie wybierz stację z jakimiś kojącymi melodiami). Spróbuj się zdrzemnąć albo chociaż poleż godzinę, dwie. Jeśli czujesz się na siłach, możesz również wybrać się na spacer.

Reklama

Niezależnie od tego wypróbuj podane niżej kuracje. Możesz je stosować pojedynczo lub – w razie potrzeby – łączyć, jeśli jednocześnie doskwiera ci kilka problemów (np. ból głowy, przeziębienie i zapalenie pęcherza). Kuracje te działają łagodnie, ale skutecznie, możesz je stosować, jeśli nawet:

jesteś w ciąży lub karmisz piersią – wtedy większość aptecznych leków jest dla ciebie niewskazana!

– wtedy większość aptecznych leków jest dla ciebie niewskazana! zażywasz już mnóstwo leków, bo np. cierpisz z powodu jakiejś przewlekłej choroby (np. nadciśnienia).

Reklama

Oczywiście pamiętaj, że samoleczenie ma sens tylko w wypadku, gdy dolegliwości nie są zbyt nasilone, nie trwają dłużej niż 2–3 dni, nie mają tendencji do nawracania i – po domowej kuracji – rzeczywiście dostrzegasz poprawę. W innej sytuacji zawsze lepiej skonsultować się z lekarzem. Być może bowiem objawy, które próbujesz złagodzić, to informacja, że organizm ma poważniejszy, niż ci się wydaje problem. Aby to wykluczyć, konieczne są dodatkowe badania.

Poznaj naturalne, domowe metody na 6 najczęstszych kobiecych dolegliwości: