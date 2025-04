Na chore zatoki – chirurgia endoskopowa!

Chirurgia endoskopowa to stosunkowo mało inwazyjne zabiegi, które przywracają zdrowie nawet do 90% pacjentów cierpiących na choroby zatok. Operacja taka opiera się na wprowadzeniu małej kamery i specjalistycznych narzędzi do nosa pacjenta i nie wymaga przecinania skóry.