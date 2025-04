Choroba niedokrwienna serca i zawał



Najczęstszą chorobą serca jest choroba niedokrwienna, inaczej wieńcowa, potocznie zwana „wieńcówką”. Jest ona wynikiem stopniowego zwężania się tętnic wieńcowych, które doprowadzają krew do mięśnia serca.

Dochodzi do tego w przebiegu miażdżycy, czyli procesu odkładania się w ścianie tętnic złogów cholesterolu, które przyjmują formę tzw. blaszek miażdżycowych. Jest to proces długotrwały i zachodzi na przestrzeni wielu lat.

Jest kilka istotnych czynników ryzyka choroby wieńcowej, które ułatwiają i przyspieszają jej rozwój: wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, wiek oraz płeć męska, a także obciążenie genetyczne (występowanie choroby wieńcowej w młodym wieku wśród przodków).

Stopniowe narastanie blaszki miażdżycowej powoduje zwężenie tętnicy, czego efektem jest zmniejszony dopływ krwi do komórek serca, który szczególnie daje o sobie znać w sytuacjach wysiłku i stresu, kiedy zapotrzebowanie na dostarczane z prądem krwi tlenu i substancji odżywczych szybko rośnie. Objawem takiego niedokrwienia jest silny ból za mostkiem, który najczęściej ma formę pieczenia, ściskania, dławienia oraz uczucia ciężaru w klatce piersiowej. Może się ono przemieszczać do gardła oraz lewej ręki.

Dolegliwości zwykle pojawiają się i nasilają przy wysiłku, a zmniejszają się i stopniowo ustępują w czasie odpoczynku. Jeżeli utrzymują się dłużej niż 10 minut po zaprzestaniu wysiłku, należy wezwać pogotowie ratunkowe, gdyż może to być objawem całkowitego zatrzymania dopływu krwi do fragmentu mięśnia serca, wskutek zamknięcia całego przekroju tętnicy wieńcowej.

Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej wskutek pęknięcia blaszki miażdżycowej w ścianie tętnicy. Prowadzi to do natychmiastowego powstania w tym miejscu skrzepu krwi, który całkowicie blokuje jej przepływ. Po kilkunastu minutach komórki mięśnia serca, które pozbawione zostały dopływu tlenu i substancji odżywczych, zaczynają obumierać, co nazywamy zawałem.

Sposobem na przywrócenie dopływu krwi do obszaru niedokrwienia jest odetkanie i poszerzenie zamkniętej tętnicy za pomocą wprowadzonego drogą naczyń krwionośnych cienkiego drucika zakończonego balonikiem. Nadmuchany w miejscu zamknięcia tętnicy balonik rozpręża znajdującą się na nim metalową siateczkę, zwaną stentem, która przypomina małą sprężynkę i zapobiega ponownemu zamknięciu się naczynia.

Jeżeli obszar martwicy mięśnia serca, powstałej w wyniku zatrzymania dopływu krwi, jest duży, dochodzi do znacznego upośledzenia czynności skurczowej serca i objawów jego niewydolności.

Niewydolność serca



Niewydolność serca jest zespołem objawów chorobowych, które wynikają z niewystarczającego w stosunku do potrzeb organizmu pompowania krwi przez serce. Przyczyn takiego stanu może być wiele, a do najczęstszych należą: zawał serca, wieloletnie nieleczone nadciśnienie tętnicze oraz choroby zastawek serca.

Zaburzenia rytmu serca



Zaburzenia rytmu, inaczej arytmia, polegają na zakłóceniu miarowej, uregulowanej pracy serca sterowanej uporządkowaną czynnością węzła zatokowego. Termin ten stosuje się ogólnie do dwóch głównych rodzajów nieprawidłowości:

zaburzeń przewodzenia polegających na zakłóceniu sprawnego rozchodzenia się w mięśniu serca pobudzeń powstających w węźle zatokowym,

polegających na zakłóceniu sprawnego rozchodzenia się w mięśniu serca pobudzeń powstających w węźle zatokowym, zaburzeń rytmu polegających na nieprawidłowym działaniu węzła zatokowego, powstawaniu dodatkowych, konkurencyjnych pobudzeń w innych miejscach serca oraz szeregu innych nieprawidłowości, których rezultatem jest zbyt wolna albo zbyt szybka praca serca.

Objawy arytmii mieszczą się w szerokim spektrum, począwszy od braku subiektywnego odczucia zaburzeń rytmu serca, przez wrażenie nierównej pracy, „kołatania”, osłabienia, zawrotów głowy, aż po ciężkie objawy, takie jak zasłabnięcie, utrata przytomności czy zgon.

