Funkcje życiowe

Jeśli operacja przebiegła zgodnie z planem, a pacjent jest stabilny, po najbardziej kluczowych 24 godzinach stan ogólny pacjenta monitoruje się rzadziej. Odłącza się więc zoperowanego od kabli i rurek i pozwala na poruszanie się. Po pierwszej dobie pacjent powinien sam wstawać, a nawet chodzić z pomocą innych.

Rana wrotami do wnętrza

Bardzo istotne jest monitorowanie stanu rany. Jeśli dochodzi do rozwoju zakażenia, to zazwyczaj właśnie w tych dniach. Rana staje się bolesna, zaczerwieniona, obrzęknięta, pojawia się w niej płyn. Dzięki szybkiej interwencji możliwe jest skuteczne leczenie zakażenia. Kontrola rany najczęściej odbywa się przy zmianie opatrunku. Musi to odbywać się w warunkach sterylnych. W bardzo rzadkich sytuacjach może dojść do rozejścia się rany i nieskutecznego gojenia. W przypadku wątpliwości co do gojenia się rany warto poprosić o radę pielęgniarkę i lekarza. W niektórych sytuacjach w ranie pozostawiany jest dren. Ma on za zadanie odbieranie wydzieliny, która normalnie zbierałaby się w jamie brzusznej powodując ból, a następnie nawet tworzenie zrostów.

Czy mogę jeść?

Możliwość spożywania pokarmów w tym szczególnym okresie uzależnia się od rodzaju operacji. Jeśli prawidłowo zachodzi perystaltyka jelit, możliwe jest jedzenie kleiku w drugiej dobie po zabiegu. Następnie przechodzi się na dietę lekkostrawną, a w kolejnych dniach na normalną. Bardzo ważna jest stała kontrola perystaltyki, by szybko zidentyfikować ewentualnie istniejące porażenie.

Ochrona przed powikłaniami

W kolejnych dobach wykonuje się ćwiczenia oddechowe, które mają za zadanie usprawnić utlenowanie krwi. Potrzebna przydać się może również pomoc fizjoterapeuty. Stale monitoruje się ryzyko wystąpienia powikłań. Pacjent powinien zgłosić niepokojące objawy, szczególnie obrzęki kończyn, ich zaczerwienienie, czy bolesność.

Poważnym objawem po operacji jest duszność, może bowiem wskazywać na rozwijające się zmiany zakrzepowo- zatorowe.

