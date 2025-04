Nie każdy wie, że w popularną formą aromaterapii jest masaż, do którego możemy zaliczyć m. in. masaż głowy lub pleców. Znane są także kąpiele w gorącej wodzie, do których należy dodać kilka kropel aromatycznych olejków. Pamiętajmy jednak, że nie wolno ich stosować na tak delikatne miejsca ludzkiego ciała, jak np. pochwa, odbyt czy nozdrza. Zanim wypróbujemy dany olejek, należy nanieść jego odrobinę na przedramię i sprawdzić, jak reaguje skóra.

