Niepokojące symptomy



Częste bóle głowy, ucisk w okolicach czoła przy schylaniu głowy, katar i ciągłe uczucie zmęczenia, to najczęstsze objawy problemów z zatokami. Dodatkowo mogą wystąpić trudności z oddychaniem, utrata czucia smaków i zapachów, brak apetytu, a także bóle twarzy i zębów. Jeśli taki stan utrzymuje się przez dłuższy czas lub występuje kilka razy w roku, możemy mieć do czynienia z przewlekłym zapaleniem zatok.

Dolegliwość bywa szczególnie uciążliwa jesienią oraz zimą, kiedy jesteśmy narażeni na infekcje górnych dróg oddechowych, a nasza odporność, z uwagi na brak witamin i minerałów, jest znacznie niższa. Przyczyną choroby zatok są najczęściej niedoleczone przeziębienia, złe warunki atmosferyczne, ale także alergie oraz niedrożność przegrody nosowej.

W chwili, kiedy dochodzi do infekcji górnych dróg oddechowych, tworzą się obrzęki, uniemożliwiające sprawne funkcjonowanie zatok, a nagromadzone bakterie, wirusy i grzyby wywołują stan zapalny w organizmie. Problemy ten dotyka coraz więcej osób, bez względu na wiek i płeć. Nieleczony może doprowadzić do poważnych powikłań, dlatego nie warto go lekceważyć.

Metody leczenia zatok



Niekiedy bagatelizujemy objawy, sądząc, że jest to zwykła migrena lub przeziębienie. Jeśli jednak zauważymy pierwsze, niepokojące symptomy, powinniśmy jak najszybciej zwrócić się o pomoc do specjalisty. Laryngolog skieruje nas na dodatkowe badania, postawi właściwą diagnozę i zaplanuje leczenie.

Przewlekłe zapalenie zatok można powstrzymać różnymi sposobami. Najczęściej stosuje się antybiotyki, specjalne preparaty w spray-u lub sterydy. Kuracja farmakologiczna trwa czasami nawet kilka miesięcy. Zdarza się równie, że pacjent nie reaguje na podawane leki. W takich przypadkach niezbędne jest działanie chirurgiczne.

Balonoplastyka. Na czym polega?



Od niedawna w leczeniu chronicznego zapalenia zatok stosuje się innowacyjną metodę – balonoplastykę, zwaną potocznie balonikowaniem.

„Jest to minimalnie inwazyjna technika, polegająca na umieszczeniu w zablokowanym ujściu zatoki giętkiego cewnika z malutkim balonem. W wyniku działania wysokiego ciśnienia, balonik się powiększa, a po kilku sekundach zostaje usunięty z nozdrzy. W konsekwencji dochodzi do poszerzenia ujścia oraz udrożnienia zatok” – mówi Urszula Sztwiertnia, konsultant medyczny firmy SHAR-POL - Prowadzone w ostatnich latach badania kliniczne wykazują, że balonoplastyka jest metodą skuteczną i bezpieczną, w porównaniu do konwencjonalnych sposobów, polegających na chirurgicznym poszerzeniu ujścia”.

Zabieg wykonywany jest przez wykwalifikowanych chirurgów głowy i szyi. Mało inwazyjna metoda sprawia, że w większości przypadków nie ma potrzeby zakładania opatrunków wewnątrznosowych, a pacjenci na drugi dzień po zabiegu mogą powrócić do codziennego funkcjonowania.

Warto pamiętać, że wyleczone zatoki zapobiegają dalszym powikłaniom i znacznie poprawiają komfort życia.

