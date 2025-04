W chorobie Buergera, czyli zakrzepowo-zarostowym zapaleniu naczyń, dochodzi do stopniowego zwężania się lub całkowitego zarastania małych i średnich tętnic. W ścianach tętnic rozwija się proces zapalny, co skutkuje powstaniem zakrzepów w świetle naczyń. Najczęściej ma to miejsce w kończynach dolnych.

Reklama

Co wywołuje reakcję zapalną ściany tych drobnych naczyń?

Przyczyna nie została jeszcze wyjaśniona. Koncepcji jest wiele, między innymi zakażenie bakterią, wirusem lub grzybem. Podejmuje się również kwestię zaburzeń układu odpornościowego. Jedno jest pewne - to palenie tytoniu ma decydujący wpływ na powstanie zmian w tętnicach. Głównie narażeni są młodzi, palący mężczyźni, przed 40 rokiem życia. Poza nikotynizmem do czynników ryzyka należą skłonność rodzinna, stresujący tryb życia, chłodny klimat, choroby tkanki łącznej, na przykład toczeń układowy, oraz miażdżyca naczyń. Obecnie jest prowadzonych wiele badań, które być może wyjaśnią, co wywołuje tę chorobę prowadzącą niejednokrotnie do kalectwa.

Przeczytaj: Dlaczego tętnice nóg stają się niedrożne?

Jak przebiega ta choroba i jakie daje objawy?

Przebieg choroby Buergera jest falowy – naprzemiennie po okresach spokoju i ustąpienia objawów, dolegliwości nawracają. Chory skarży się na uczucie ziębnięcia, nadmierne pocenie i drętwienie palców stopy i łydki. Jest to spowodowane zmniejszającym się ukrwieniem kończyn dolnych. Pojawia się jeszcze bladość lub zasinienie, a także zaburzenia czucia, na przykład mrowienie, drętwienie. Z czasem pojawiają się bóle podczas chodzenia, tak zwane chromanie przestankowe, które głównie umiejscowione są w stopach. Po kilku latach od pierwszych objawów, niedokrwienie narasta i pojawiają się bóle spoczynkowe, owrzodzenia i zmiany martwicze. Choroba ma przebieg długotrwały, postępuje powoli.

Polecamy: Co to jest chromanie przestankowe?

Reklama

Co z tym zrobić?

Wykazano, że jedynie zaprzestanie palenia tytoniu może zatrzymać postęp choroby Buergera. Pozostałe działania i leczenie mogą okazać się nieskuteczne, jeżeli pacjent nie zrezygnuje z papierosów. Co więcej, konieczne są dbałość o higienę stóp, unikanie chłodu i stresów, a także ruch, utrzymanie prawidłowej masy ciała i dieta niskotłuszczowa. Uważa się, że choroba Buergera jest nieuleczalna. W leczeniu stosuje się leki, które rozszerzają naczynia i zapobiegają nadmiernemu krzepnięciu krwi, ale nie likwidują przyczyny.

W przypadku bardzo silnych bólów, które nie ustępują po lekach przeciwbólowych, i gdy dojdzie do owrzodzeń i martwicy, niezbędna może się okazać amputacja kończyny. Ten radykalny zabieg przynosi ulgę i likwiduje dolegliwości, ale znacznie pogarsza jakość życia takiej osoby.