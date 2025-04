Objawy WZW

Na podstawie samych objawów nie można rozpoznać wirusowych zapaleń wątroby, bowiem zazwyczaj przebiegają one podklinicznie, skąpoobjawowo. Męczliwość, bóle mięśniowe i stawowe mogą występować w różnych schorzeniach, nie tylko w przebiegu WZW. Chorobę można podejrzewać u osób mających kontakt z chorym na WZW lub wracających z rejonów endemicznych. Bardziej charakterystyczne objawy mogą wystąpić w przypadku piorunującego lub nadostrego zapalenia wątroby, z powodu zakażenia jednym z wirusów wywołujących WZW. Wówczas mogą pojawić się objawy niewydolności narządu, w postaci zażółcenia powłok skórnych, świądu, krwawień, niewydolności oddechowej i krążeniowej.

Jakie badania laboratoryjne?

W przebiegu wirusowych zapaleń wątroby dochodzi do namnażania się wirusów w komórkach wątrobowych i uwalniania nowo powstałych cząsteczek wirusów do krwiobiegu. Układ odpornościowy odpowiada na obecność drobnoustrojów niszcząc hepatocyty. Ma to na celu zniszczenie, przede wszystkim, wirusów obecnych w komórkach, a przy okazji niszczy komórki wątrobowe. Dochodzi wówczas do uwolnienia do krwi markerów uszkodzenia hepatocytów. Najbardziej charakterystyczne są aminotransferazy: alaninowa i asparaginianowa, których zwiększenie aktywności stwierdza się w ostrych zapaleniach i okresowo w przewlekłym WZW. Dodatkowo w postaciach żółtaczkowych następuje wzrost bilirubiny w surowicy.

Badania serologiczne i wirusologiczne

Te wskaźniki świadczą jedynie o zajęciu procesem chorobowym komórek wątrobowych natomiast nie mówią o przyczynie tego stanu. W tym celu wykonuje się badania serologiczne i wirusologiczne. Wykrywa się w surowicy antygeny wirusa i swoiste przeciwciała skierowane przeciwko białkom wirusa. Za pomocą tych badań można ponadto określić czy zakażenie jest ostre czy przewlekłe. Różnicuje to rodzaj przeciwciał - jeśli są w klasie IgM to świadczy to o ostrym zapaleniu, a gdy pojawią się immunoglobuliny klasy IgG, to oznaka przebytego zakażenia. Najbardziej czułym badaniem jest wykrycie materiału genetycznego wirusa w surowicy, czyli kwasu RNA lub DNA. Jego ilość mówi ponadto o nasileniu replikacji wirusa, czyli aktywności zakażenia.

Biopsja wątroby

W przewlekłych zapaleniach niekiedy do określenia nasilenia procesu niszczenia wątroby wykonuje się biopsję wątroby, czyli, poprzez przezskórne nakłucie pobiera się wycinek narządu i ocenia następnie po odpowiednim przygotowaniu pod mikroskopem.

