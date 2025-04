Obciążenie serca osiąga się poprzez wysiłek fizyczny, środki farmakologiczne lub stymulację przezprzełykową. Jest to metoda bardziej czuła i swoista w diagnostyce chorób serca niż test wysiłkowy. Daje mniej wyników fałszywych. Niedokrwienie mięśnia sercowego w trakcie obciążenia manifestuje się zaburzeniami kurczliwości odcinkowej widocznymi w badaniu echo, a nie do zdiagnozowania w EKG.

Jak wygląda echokardiografia wysiłkowa?

Jednym z wariantów badania jest echokardiografia z zastosowaniem wysiłku fizycznego w postaci bieżni ruchomej lub cykloergometru rowerowego. Obraz echokardiograficzny rejestruje się przed wysiłkiem, w spoczynku, na szczycie wysiłku oraz 5-10 min po jego zaprzestaniu.

Inny rodzaj badania polega na użyciu środków farmakologicznych np. dobutaminy, adenozyny w celu przyspieszenia pracy serca, zwiększenia jego kurczliwości. Badanie to może być przeprowadzone u pacjentów, którzy nie są w stanie wykonać wysiłku fizycznego. Można także wykonać test z zastosowaniem stymulacji przezprzełykowej. Jest to jednak rzadko wykonywane ze względy na złą tolerancję badania przez pacjentów.

Polecamy: Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób serca

Jakie są wskazania do wykonania echokardiografii wysiłkowej?

Początkowym wskazaniem do echokardiografii obciążeniowej był niediagnostyczny wynik standardowego testu wysiłkowego, który uniemożliwiał właściwą interpretację. Jest to badanie, które weryfikuje rozpoznanie choroby niedokrwiennej serca, wykazanej w innych testach, które wymagają potwierdzenia.

Ponadto umożliwia przeprowadzenie diagnostyki u osób z przeciwwskazaniami do standardowego testu wysiłkowego i u osób, które nie mogą wykonywać wysiłków fizycznych. Echokardiografia obciążeniowa jest przydatna również do oceny ryzyka okołooperacyjnego u chorych z chorobą niedokrwienna serca przed planowanym zabiegiem operacyjnym oraz wyników leczenia inwazyjnego choroby wieńcowej.

Zobacz także: Do czego służy wysiłkowe badanie EKG?

Czy badanie jest całkowicie bezpieczne?

W trakcie badania pojawienie się pewnych działań ubocznych może skłaniać do przerwania testu. Są to między innymi: parestezje, nudności, kołatanie serca, bóle głowy, duszność, drżenie ciała. Przeciwwskazania do wykonania testu to niestabilna choroba wieńcowa, obecność groźnych arytmii komorowych, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze.

W trakcie badania ocenia się pojawienie zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego. Wynik badania jest dodatni, jeśli wystąpią nowe zaburzenia kurczliwości mięśnia sercowego lub nasilają się dotychczas istniejące.

Reklama