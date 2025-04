Ważna funkcja przegrody

Przegroda nosowa jest ścianą pomiędzy nozdrzami, która odgranicza od siebie dwie symetrycznie położone części nosa. Służy ona do podtrzymywania struktury nosa oraz jako droga dla przemieszczania się powietrza. Skrzywienie przegrody występuje, gdy chrząstka lub kość nie są zupełnie proste. Powoduje to utrudnienie oddychania i może być przyczyną bezdechów sennych i chrapania.

Skrzywienie może być normą

Przegroda może ulegać nierównemu wzrostowi i wygięciu w jedną lub w drugą stronę jako wynik normalnego wzrostu w czasie dzieciństwa i dorastania. Zdarza się również, że przegroda jest skrzywiona już przy urodzeniu lub z powodu urazu, jak na przykład złamania nosa. Wąskie grono osób charakteryzuje się idealnie prostą przegrodą.

Zastosowanie septoplastyki

Operacja, podczas której dokonuje się wyprostowania przegrody, nazywa się septoplastyką. Procedurę wykonuje się również jako rozszerzenie innych zabiegów- w obrębie zatok czy leczących bezdech senny. Zastosowanie septoplastyki jest szerokie, jako że operacja ta może być również przeprowadzona jako wstęp do usunięcia na przykład polipów nosa. Plastyka przegrody powinna być stosowana w ramach problemów z oddychaniem lub chrapaniem, gdy środki pozachirurgiczne nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Przed zabiegiem - endoskopia

Przed operacją konieczna może być endoskopia nosa, która polega na wprowadzeniu cienkiego instrumentu z latareczką i obserwowaniu ścian nosa.

Kolejne kroki procedury

Przegroda i nozdrza wyścielone są warstwą błony śluzowej. Aby naprawić przegrodę, laryngolog przechodzi przez nozdrza, odcinając śluzówkę od chrząstki i kości. Następnie chrząstka jest odpowiednio formowa na i prostowana, by na koniec powtórnie przykryć błoną śluzową chrząstkę i kość.

Postępowanie po operacji

Po operacji chirurg może zdecydować o założeniu stabilizatora na nos, co pomoże tkankom lepiej się wygoić i szybciej zrosnąć. Na obrzęk i krwawienie pomoże Ci lód- pamiętaj jednak, by nie przykładać go bezpośrednio na skórę.

W kolejnych dniach nie wydmuchuj nosa i kichaj z otwartymi ustami- unikniesz dzięki temu nagłych różnic ciśnienia.