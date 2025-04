Groźna miażdżyca

Miażdżyca to poważna patologia dotycząca naczyń tętniczych. Jej przyczyną jest odkładanie się złogów cholesterolu w ścianach tętnic i postępująca z tym utrata ich elastyczności. Blaszki miażdżycowe powoli zamykają światło tętnicy, a na ich powierzchni mogą łatwo tworzyć się zakrzepy.

Kiedy taka skrzeplina oderwie się od ściany tętnicy, zamyka światło mniejszego naczynia i prowadzi do nagłego niedokrwienia danej tkanki, czyli do jej zawału. Grozi to powstaniem udaru mózgu, zawału serca i zmian w innych narządach – np. nerkach czy oczach.

Leki obniżające cholesterol

Chorzy z miażdżycą powinni przede wszystkim obniżyć poziom cholesterolu we krwi – najpierw metodami naturalnymi – dietą ubogotłuszczową i wysiłkiem fizycznym, a gdy te sposoby zawiodą, lekami obniżającymi poziom tłuszczów w organizmie.

Należą do nich statyny i fibraty. Leki te nie są w pełni pozbawione działań niepożądanych, mogą bowiem uszkodzić wątrobę i mięśnie, powodując powolny rozpad tych organów. Podczas kuracji tymi farmaceutykami chorzy powinni regularnie monitorować stan wątroby (stężenie enzymów wątrobowych AlAT i AspAT) oraz mięśni (poziom kinazy keratynowej CPK).

Terapia hipotensyjna

Nadciśnienie tętnicze jest stanem, który nasila miażdżycę. Dlatego chorzy ze zbyt wysokim poziomem ciśnienia powinni je obniżać lekami hipotensyjnymi. Należą do nich inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I), sartany, leki moczopędne (np. furosemid), preparaty blokujące kanały wapniowe w komórkach mięśniowych (Ca-blokery) oraz blokujące receptory beta-adrenergiczne (B-blokery).

Aspiryna rozrzedza krew

Innymi lekami stosowanymi w zaawansowanej miażdżycy są małe dawki aspiryny. Kwas acetylosalicylowy obniża krzepliwość krwi, przez co staje się ona bardziej płynna i nie wykazuje tendencji do tworzenia niebezpiecznych zakrzepów.

Zanim sięgniesz po leki

Przed każdą próbą włączenia leczenia farmakologicznego pacjent najpierw musi zmienić swój styl życia i próbować znormalizować swoje zdrowie naturalnymi metodami. Rzucenie palenia, dieta niskosodowa i niskotłuszczowa, bogata w warzywa i owoce, wyzbycie się stresu oraz ograniczenie alkoholu, a także umiarkowana aktywność fizyczna to podstawowe zabiegi mające na celu ochronę układu sercowo-naczyniowego przez poważnymi chorobami.