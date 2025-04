Jak powinna wyglądać pierwsza pomoc w przypadku ran skóry?

Pierwsza pomoc po zranieniu skóry polega przede wszystkim na założeniu jałowego opatrunku, w przypadku ran wyraźnie zabrudzonych również przemycie rany roztworem NaCl, wodą utlenioną a nawet zwykłą bieżącą wodą.

Główne cele opatrywania ran stanowi zatrzymanie krwawienia, ochrona przed wtórnym zakażeniem i zanieczyszczeniem rany, a w przypadku dużych obrażeń, przeciwdziałanie rozwoju wstrząsu pourazowego.

W prostych słowach na oczyszczoną ranę kładzie się jałową gazę i zakłada opatrunek uciskający. Lignina oraz wata nie są dobrymi materiałami do przyłożenia bezpośrednio na ranę jednak mogą stanowić kolejną warstwę opatrunku jeśli rana nie przestaje krwawić i pierwotny opatrunek przecieka. W przypadku dużego krwawienia można wstępnie ucisnąć ranę własną ręką (w rękawiczce) przez jałowy opatrunek aby zatamować krwawienie. Uniesienie zranionej kończyny również zmniejsza krwawienie.

Jakie są rodzaje zabiegów i szwów stosowanych w zranieniach skóry?

Pacjent z głęboką raną powinien trafić na chirurgiczną izbę przyjęć, gdzie chirurg dokona oceny zranionych struktur, opracuje ranę i zaproponuje dalsze postępowanie lecznicze. Opracowanie rany polega na dokładnym przemyciu rany roztworem przeciwbakteryjnym, usunięciu z niej ewentualnych ciał obcych, fragmentów uszkodzonych tkanek i skrzepów krwi oraz ocena zniszczeń tkankowych. Niekiedy, szczególnie w przypadku starych ran, o nierównych bokach konieczne jest wycięcie rany w obrębie tkanek zdrowych i zszycie powstałego ubytku. Kolejnym krokiem jest zazwyczaj założenie szwu pierwotnego, czyli postępowanie prowadzące do zbliżenia brzegów rany celem polepszenia gojenia. Brzegi rany w zależności od rozległości, głębokości i umiejscowienia rany można zbliżyć używając szwów chirurgicznych, metalowych zszywek, kleju tkankowego czy samoprzylepnymi paskami do zamykania ran (steri-strip). Szew pierwotny można założyć jeśli od czasu urazu nie minęło więcej niż 12 godzin, a rana jest cięta o niskim ryzyku zakażenia. Prawidłowy czas gojenia rany niepowikłanej trwa od 7 do 9 dni.

W przypadku ran podejrzanych o zakażenie stosuje się szew odroczony, czyli założony podczas pierwszego opatrywania rany, ale niezawiązany. Nici wiąże się dopiero po oczyszczeniu rany jeśli nie powstanie miejscowy odczyn zapalny.

Gdy rana jest zakażona można zastosować szew wtórny, czyli założenie szwu dopiero gdy rana zostanie oczyszczona i wypełni się ziarniną. Zazwyczaj przed założeniem szwu wtórnego należy zeskrobać zeschniętą powierzchnię rany nożem chirurgicznym, a czasem nawet wyciąć ranę.

W przypadku ran podejrzanych o zakażenie, starych, rozległych stosuje się profilaktyczną antybiotykoterapię. Nie należy również zapomnieć o profilaktyce przeciwtężcowej.

