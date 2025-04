Bazylia to roślina jednoroczna o jadalnych kwiatach i liściach. Jest półkrzewem dorastającym do wysokości ok. 50 cm. Pochodzi ze wschodnich Indii, gdzie czczona była jako zioło poświęcone bogowi Wisznu. Wykazuje najintensywniejszy zapach gdy jest świeża. Bazylia znajduje szerokie zastosowanie w kuchni. Świeże zioło, o wyjątkowym aromacie, idealnie komponuje się z różnego rodzaju sałatami, zupami, sosami, daniami z warzyw, ryb oraz mięs. Któż z nas nie zna smaku pomidorów z mozarellą i świeżą bazylią? Z kolei oregano zwane także lebiodką, pochodzi ze Środkowej i Południowej Ameryki i jest uznawane za jedno z ważniejszych ziół kuchni śródziemnomorskiej. Zapachem przypomina tymianek i majeranek, zaś w smaku – jest od nich ostrzejszy. Jako przyprawa znajduje zastosowanie w kuchni zarówno w formie świeżej jak i suszonej. Powszechnie dodawana jest do pizzy, pomidorowych sosów, pieczonych mięs – szczególnie cielęciny i wieprzowiny.

