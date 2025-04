fot. Fotolia

Dlaczego warto leczyć przykurcz Dupuytrena nieoperacyjnie?



Nieoperacyjne leczenie przykurczu Dupuytrena, jakkolwiek nie radykalne, zyskuje w ostatnich latach coraz większą liczbę zwolenników. Przyczyn jest wiele: obawa przed zabiegiem operacyjnym i związanymi z nim utrudnieniami życiowymi, obawa przed możliwymi powikłaniami czy też chęć szybkiego, spektakularnego odprowadzenia przykurczu palca.

Wszelkie metody rehabilitacyjne, fizykoterapia czy próby mechanicznego rozerwania blizny nie przynoszą spodziewanych rezultatów. Natomiast wprowadzona od kilku lat metoda oparta na zniszczeniu części blizny na palcu i dłoni poprzez biologiczno-chemiczny proces częściowego jej "rozpuszczenia" jest skuteczna i przynosi dobre rezultaty.

Na czym polega nieoperacyjne leczenie przykurczu Dupuytrena?



Technika ta polega na wstrzyknięciu do blizny roztworu enzymu bakteryjnego, który powoduje rozerwanie łańcuchów białkowych blizny, co osłabia jej strukturę i pozwala na mechaniczne odprowadzenie przykurczu bez zastosowania siły.

Warto pamiętać, że „rozpuszczeniu” ulega tylko niewielka część blizny – co prawda pozwala to na odprowadzenie przykurczu do pozycji fizjologicznej (zgięcie około 20-30 stopni), ale nie usuwa pozostałej części blizny, która może nadal się rozbudowywać. Zakłada się, że wtórne powstanie blizny nie powinno doprowadzić do przykurczu palca, jednak nie przeprowadzono wystarczająco długich obserwacji pacjentów, aby to potwierdzić.

Bardzo istotnym jest, że zastosowanie tej metody jest ściśle ograniczone do blizny przebiegającej na poszczególne palce. Odprowadzenie przykurczu jednego palca nie leczy problemu całej ręki. Często trzeba taki zabieg rozłożyć w czasie (kolejne etapy), aby uzyskać właściwy efekt.

Należy także pamiętać o tym, że proces chorobowy ma charakter ciągły – blizna może tworzyć się na pozornie nie zajętych palcach, co nie świadczy o niewłaściwie wykonanym zabiegu czy leczeniu.

Kto może leczyć przykurcz Dupuytrena nieoperacyjnie?



Najważniejszym – moim zdaniem – etapem leczenia jest prawidłowe zakwalifikowanie pacjenta do leczenia nieoperacyjnego. Lekarz kwalifikujący powinien być chirurgiem zajmującym się profesjonalnie chirurgią ręki, co gwarantuje, że uwzględni wszystkie aspekty choroby i odpowiednio doradzi pacjentowi.

Nie wszyscy pacjenci kwalifikują się do leczenie zachowawczego, a nierzadko takie leczenie może przynieść pacjentowi szkodę. Nie bezpośrednio, ale w perspektywie czasu, kiedy przykurcz pozostałych części dłoni narasta lub narasta blizna, powodując zgrubienie utrudniające chwyt. Wtórne leczenie operacyjne po "rozpuszczaniu" blizny jest wyraźnie trudniejsze. Odradzam tego rodzaju leczenie pacjentom młodszym (do 50. roku życia) i aktywnie pracującym zawodowo. Natomiast polecam je osobom starszym, zwłaszcza niepracującym, u których występuje cienka blizna, izolowana do jednego palca.

Nieoperacyjne leczenie przykurczu Dupuytrena – powikłania



Trzeba też powiedzieć o możliwych powikłaniach. Są one w części podobne do występujących podczas leczenia operacyjnego. Najgroźniejszym jest pomyłkowe ostrzyknięcie nerwu i jego trwałe zniszczenie. Na szczęście zdarza się to rzadko. Powikłania skórne, takie jak odcinkowa martwica skóry lub jej rozerwanie z powodu osłabienia, zdarzają się dużo częściej i można je nazwać właściwymi dla danego postępowania, ponieważ częstość ich występowania wynosi ponad 50%.

Leczenie operacyjne czy nieoperacyjne – co jest droższe?



Czas leczenia zachowawczego jest znacznie krótszy niż postępowania operacyjnego, ale na pełny powrót chwytu, jego siły i wygojenie skóry także trzeba poczekać do około trzech tygodni.

Koszt leczenia (obecnie w Polsce jest ono dostępne w wybranych ośrodkach) izolowanej blizny jest niższy niż zabiegu operacyjnego. Natomiast w przypadkach złożonych, jeśli zajęte są dwa lub trzy palce, koszt jest równy a może nawet przewyższyć koszt leczenia operacyjnego.

Autor: dr n. med. Tomasz Matuszewski, kierownik medyczny kliniki Model Med.