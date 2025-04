Kogo odczula się szczepionkami podjęzykowymi?

Szczepionki podjęzykowe są mniej skuteczne niż iniekcje podskórne, dlatego też stosuje się je zdecydowanie rzadziej niż odczulanie w formie zastrzyków. Czasami jednak odczulanie podjęzykowe jest jedyną możliwą formą terapii. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku małych dzieci, które boją się zastrzyków, a więc częste ich podawanie nie byłoby przez nie dobrze tolerowane – stosuje się tu zasadę, że terapia nie może być bardziej nieprzyjemna niż objawy choroby.

Niewątpliwą zaletą odczulania podjęzykowego jest to, że przeprowadza się je w domu, bez konieczności regularnego odwiedzania ośrodka zdrowia.

Na tą formę terapii decydują się więc pacjenci mieszkający daleko od poradni alergologicznych lub ci, których praca wiąże się z częstymi wyjazdami i brakiem możliwości odbywania częstych wizyt u lekarza. Niektórzy pacjenci wybierają odczulanie podjęzykowe również ze względu na mniejsze ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej.

Jak działają szczepionki podjęzykowe?

Szczepionki podjęzykowe zawierają tzw. alergoidy, czyli zmodyfikowane chemicznie alergeny. Podawanie zwiększających się, a następnie podtrzymujących dawek alergoidów ma na celu zmianę klasy przeciwciał reagujących z alergenem. Pozwala to na zmniejszenie lub nawet całkowite wyeliminowanie objawów alergii.

W jaki sposób stosuje się szczepionki podjęzykowe?

Stosowanie szczepionki podjęzykowej rozpoczyna się od 1 kropli najniższego stężenia. Należy pamiętać, że szczepionka musi być podawana na czczo, najlepiej około 15 minut przed śniadaniem. Dawka zwiększana jest codziennie o 1 kroplę. Po osiągnięciu docelowej dawki leku o danym stężeniu, preparat zmienia się na ten o większym stężeniu, zaczynając znów od 1 kropli. Liczbę kropli zwiększa się aż do maksymalnej, ustalonej indywidualnie przez lekarza dawki. Tę dawkę podaje się następnie 2 – 3 razy w tygodniu. W przypadku alergenów występujących sezonowo, zaleca się przerwać podawanie szczepionki około 2 tygodnie przed okresem pylenia.

Jakie są możliwe działania niepożądane?

W przypadku szczepionek podjęzykowych działania niepożądane występują bardzo rzadko i mają łagodny przebieg. Są to katar sienny, zaburzenia żołądkowo – jelitowe lub wysypka. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, przed przyjęciem kolejnej dawki należy skonsultować się z alergologiem. Lekarz zaleca zwykle powrócenie do takiej dawki, która nie wywoływała objawów ubocznych.

