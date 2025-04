Na czym polega zabieg orchidopeksji?

Orchidopeksja jest zabiegiem, który polega na umocowaniu jednego lub obu jąder w mosznie. Zabieg ten wykonuje się najczęściej w leczeniu wnętrostwa. Stosowany jest także w terapii skrętu jądra.

Wnętrostwo

Wnętrostwo polega na nieprawidłowym położeniu jąder, kiedy znajdują się one poza moszną. Jest to wada wrodzona, występująca u około 3-5% noworodków płci męskiej. Jądra mogą znajdować się na drodze ich fizjologicznego zstępowania, czyli w jamie brzusznej lub w pachwinie. Mogą też zbaczać z tej drogi i występować w okolicy krocza, okolicy łonowej czy po stronie przeciwległej. Ocenia się, że do końca 1. roku życia większość jąder zstępuje do moszny w sposób samoistny.

Jak leczy się wnętrostwo?

Leczenie wnętrostwa ma na celu doprowadzenie do prawidłowego położenia jąder w mosznie za pomocą metod hormonalnych lub operacyjnych. Jeżeli nie ma możliwości sprowadzenia jąder do moszny, należy je usunąć. Pozostawienie jąder poza moszną wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworu. Nieleczone obustronne wnętrostwo powoduje niepłodność po zakończeniu dojrzewania płciowego. Spowodowane jest to tym, że dopiero w mosznie jądra mają zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju plemników - niższe ciśnienie i właściwą temperaturę. Z tego względu ważne jest, aby leczenie zakończyć do 2. roku życia. U meżczyzn z wnętrostwem jednostronnym dominuje różnego stopnia zmniejszenie płodności. Leczenie tej wady daje szanse na uniknięcie niepłodności. Warto pamiętać, że po sprowadzeniu jądra do moszny niezbędna jest wieloletnia kontrola, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu jądra.

Umocowanie jądra w mosznie ma na celu przede wszystkim zmniejszenie ryzyka późniejszej niepłodności i rozwoju raka jądra. Co więcej, obniża ryzyko przepukliny pachwinowej, urazów jądra i skrętu jądra w przyszłości.

Technika zabiegu

Orchidopeksja jest zabiegiem, który polega na uwolnieniu powrózka nasiennego z elementów, powodujących jego skrócenie. Do powrózka nasiennego należą wszystkie struktury, które wychodzą z moszny, jak naczynia tętnicze i żylne czy powięzie. Odpowiednio wydłużony powrózek umożliwia umocowanie jąder w mosznie tak, aby nie cofało się ono do pachwiny ani jamy brzusznej. Zabieg polega na nacięciu moszny i miejsca, gdzie znajdują się jądra, i przeniesieniu ich na właściwe miejsce. Sprowadzone jądro zostaje przytwierdzone do ściany moszny od strony wewnętrznej. Orchidopeksji może wymagać jedno lub oba jądra.

