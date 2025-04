Od samego początku

Przygotowanie pacjenta do operacji rozpoczyna się od przedoperacyjnego podania leku, bądź leków, wybranych do osiągnięcia odpowiedniej odpowiedzi farmakologicznej oraz udzielenia wsparcia psychologicznego.

Na czym to polega?

Psychologiczna premedykacja polega na wizycie przedoperacyjnej anestezjologa i rozmowie z chorym i jego rodziną. Anestezjolog rozwiewa wątpliwości i tłumaczy naturę kontroli znieczulenia. Do podania pierwszych leków dochodzi zazwyczaj 1-2 godziny przed spodziewaną indukcją znieczulenia.

Cele premedykacji farmakologicznej

Podstawowym celem jest zniwelowanie niepokoju towarzyszącego operacji. Premedykacja ma również za zadanie powodować sedację, zmniejszać odczuwanie bólu i powodować umiarkowaną niepamięć wsteczną. Bardzo korzystnym efektem jest działanie na żołądek, zapobiegającym wystąpieniu zachłystowego zapalenia płuc- premedykacja bowiem sprawia, że pH soku żołądkowego ulega podwyższeniu i spada ich objętość. Dzięki premedykacji farmakologicznej potrzebna jest również mniejsza ilość znieczulenia właściwego, co zmniejsza ryzyko działań niepożądanych i odczynów alergicznych.

Inne korzyści

Dodatkowo premedykacja wpływa na pracę serca regulując ją i dostosowując do warunków operacji. Dzięki swojemu działaniu na układ nerwowy ułatwia indukcję znieczulenia. Reguluje odczuwanie bólu po operacji oraz zapobiega pooperacyjnym nudnościom i wymiotom. Te działania są jednak często zastępowane innymi, skuteczniejszymi lekami.

Mali pacjenci

W przypadku dzieci można zastosować wiele innych działań ułatwiających wprowadzenie do znieczulenia. Od wizyty doktorów- clownów, przez czytanie ulubionych książeczek czy masaż - premedykacja u maluchów to prawdziwe pole do popisu dla rodziców!

