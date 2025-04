Jakie są rodzaje przeszczepiania trzustki?

Trzustka jest zarówno narządem wydzielania zewnętrznego (produkcja enzymów trawiennych) oraz gruczołem wydzielania wewnętrznego (produkcja insuliny i innych hormonów). Ze względu na ten fakt istnieje wiele odmian technik chirurgicznych przeszczepiania tego narządu. Stosuje się przeszczepienie całej trzustki wraz z segmentem dwunastnicy lub część trzustki zawierającą trzon i ogon. Przeszczepiony narząd umieszcza się najczęściej wewnątrzotrzewnowo w obrębie miednicy mniejszej. Zasadniczym problemem jest wybór sposobu postępowania z enzymami trawiennymi produkowanymi przez przeszczepioną trzustkę. Można zastosować odprowadzenie soku trzustkowego do pęcherza moczowego, do jelita lub zamknięcie światła przewodu trzustkowego.

Reklama

Kiedy należy rozważyć przeszczepienie trzustki i nerki?

W przebiegu długoletniej cukrzycy dochodzi do wtórnej niewydolności nerek w przebiegu nefropatii cukrzycowej. Cukrzyca jest najczęstszą przyczyną schyłkowej niewydolności nerek w krajach rozwiniętych. W takim przypadku przeszczepienie trzustki lub wysp trzustkowych powinno być połączone z przeszczepieniem nerki. Najlepszym momentem do wykonania transplantacji trzustki i nerki jest okres niewydolności nerek, tuż przed rozpoczęciem leczenia dializami. Takie postępowanie nazywa się przeszczepem wyprzedzającym.

Po udanym zabiegu pacjent jest wyleczony z cukrzycy. Nie musi zatem stosować insuliny, a także nie musi być dializowany. Jednoczasowa transplantacja trzustki i nerki daje najlepsze wyniki w długoterminowej obserwacji.

Reklama

Jak wygląda sytuacja transplantacji wysp trzustkowych?

Wyspy trzustkowe, inaczej wysepki Langerhansa, to skupiska komórek stanowiące około 1% masy trzustki. To właśnie one stanowią gruczoł wydzielania wewnętrznego i są odpowiedzialne za wydzielanie insuliny, glukagonu i somatostatynę. Zatem u pacjentów chorych na cukrzycę typu pierwszego, teoretycznie wystarczyłoby przeszczepienie jedynie owych wysepek zamiast całej trzustki. Ta obiecująca metoda, choć stosowana, nie jest jeszcze powszechnie dostępna. Odległe obserwacje pacjentów po przeszczepieniu wysp trzustkowych wskazują na niewielką skuteczność tego typu postępowania. Biorcy, aby uniezależnić się od stosowania insuliny, wymagają wielokrotnych przeszczepów preparatów wysp izolowanych z wielu trzustek. Jest to jednak metoda, nad którą prowadzone są liczne badania, gdyż udoskonalenie przeszczepiania wysp trzustkowych umożliwiłoby leczenie chorych na cukrzycę bez ryzyka komplikacji rozległej operacji.

Czytaj więcej: Przeszczep trzustki w leczeniu cukrzycy