TENS (Przezskórna Elektrostymulacja Nerwowo-Mięśniowa)

Jest to metoda rehabilitacyjna, polegająca na przyklejeniu do skóry specjalnych elektrod (niekoniecznie w miejscu bólu) i przepuszczeniu przez nie prądu o średnim lub wysokim napięciu. Wskazaniem do zastosowania tej metody rehabilitacyjnej są między innymi przewlekłe stany bólowe kręgosłupa lędźwiowego różnego pochodzenia.

Przepływający prąd stymuluje mięśnie przykręgosłupowe i pobudza ukrwienie, a co za tym idzie – regenerację mięśni i nerwów oraz wywołuje głęboką relaksację mięśni. Dodatkowo ma jeszcze jeden atut – przepływ prądu stymuluje nasz układ hormonalny do wydzielania endorfin, czyli hormonów szczęścia, które wprawiają nas w dobry nastrój.

Metody tej nie można stosować u osób z zaburzeniami rytmu serca lub u osób z wszczepionymi rozrusznikami serca.

Trakcja odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Zabieg ten może być wykonany podczas spaceru pacjenta po bieżni (trakcja ruchowa) lub w pozycji leżącej (trakcja statystyczna) z założonym aparatem ortopedycznym. Po każdym zakończonym zabiegu pacjent odczuwa coraz większy komfort i odciążenie od bólu. Zabieg jest skuteczny niezależnie od przyczyny bólu, po kilkunastu 30-minutowych zabiegach pacjent czuje się całkowicie wolny od bólu. Niestety zabiegi te nie zwalczają przyczyny dolegliwości, a jedynie same objawy choroby – zatem niewykluczone, że ból może pojawić się ponownie.

Terapia behawioralno-poznawcza

Jest to dość nietypowa metoda rehabilitacji – nie polega ona przecież na żadnym ruchu, ale na rozmowie z psychoterapeutą. Na podstawie przeprowadzonych licznych konsultacji lekarskich dowiedziono, że terapia psychologiczna przynosi bardzo dobre efekty w leczeniu dolegliwości bólowych, szczególnie tych w rejonie kręgosłupa lędźwiowego.

Ćwiczenia ogólno-usprawniające

Są to standardowe ćwiczenia, które można wykonać na sali rehabilitacyjnej. Zalicza się do nich jazdę na rowerze treningowym, ćwiczenia z piłką lub ćwiczenia gimnastyczne. Należy pamiętać o tym, aby ćwiczenia na kręgosłup nie były bardzo intensywne, męczące czy forsowne. Chodzi w nich o zdrowie kręgosłupa, a nie o jak najlepsze wyniki czy osiągi sportowe. Muszą przynosić ze sobą więcej uczucia komfortu niż zmęczenia.

Pamiętaj, nie każdy ból w rejonie kręgosłupa lędźwiowego to ból mięśniowy czy nerwowy, który należy rehabilitować. Niekiedy zdarza się, że ból pochodzi od narządów wewnętrznych – pęcherza moczowego, macicy (u kobiet), prostaty (u mężczyzn), jelit, wątroby lub nerek.

