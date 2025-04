Uszkodzenie układu nerwowego przez wiele lat kojarzone było z nieodwracalnym kalectwem i niemożnością powrotu do normalnego życia. W starych podręcznikach można nawet przeczytać, że tkanka nerwowa nie ma żadnej zdolności do regeneracji. W świetle współczesnych badań wiadomo, że nie jest to prawdą, a stan pacjentów cierpiących z powodu chorób układu nerwowego dzięki zabiegom rehabilitacyjnym może ulec znacznemu polepszeniu.

Czy układ nerwowy ma zdolność do regeneracji?

Tkanka nerwowa cechuje się dużą plastycznością i zdolnością do wytwarzania nowych połączeń. Oznacza to, że chociaż komórki te nie są w stanie dzielić się i regenerować w takim stopniu jak np. tkanka wątroby, może dochodzić do ich reorganizacji i adaptacji. Co więcej bodźce zewnętrzne mogą powodować zmianę czynności niektórych ośrodków, czego przykładem jest np. wykształcenie zdolności czytania znaków Braille’a u pacjentów, którzy utracili wzrok.

Jakie są zadania rehabilitacji?

Celem rehabilitacji u pacjentów z chorobami neurologicznymi jest nie tylko choćby częściowe przywrócenie sprawności ruchowej czy mowy, ale także umożliwienie dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i w miarę możliwości zawodowym. Oczywiście każdy przypadek musi być traktowany indywidualnie i u niektórych pacjentów sukcesem będzie sama możliwość kontaktu z otoczeniem.

Powodzenie tej formy leczenia zależy od wielu czynników, w tym od czasu rozpoczęcia rehabilitacji, od wieku chorego, jego indywidualnych predyspozycji umysłowych, a także determinacji i włożonego wysiłku. W niektórych przypadkach, zwłaszcza u osób młodych, rezultaty rehabilitacji mogą być spektakularne i prowadzą nawet do całkowitego przywrócenia sprawności. Ważny aspekt stanowi także opieka psychologiczna.

Obecnie neurorehabilitacja należy do standardowego postępowania u pacjentów z chorobami układu nerwowego, które ograniczają lub zmniejszają ich możliwości psychomotoryczne i intelektualne.

Jakie metody stosuje się by usprawnić życie pacjentów?

Stosowane metody różnią się w zależności od rodzaju choroby. I tak mogą polegać one na kinezyterapii (gimnastyce leczniczej), np. masażu u pacjentów z porażeniem spastycznym w celu zmniejszenia przykurczy mięśni, na treningu usprawniającym, elektrostymulacji czy biofeedbacku. Pojęcie neurorehabilitacji obejmuje także ergoterapię będącą postacią psychoterapii, która ma na celu przywrócenie choremu możliwości funkcjonowania w życiu codziennym i osiągnięcia możliwie dużej samodzielności, aktywności i niezależności.

