Wady i zalety szynowania zębów



Zalety szynowania zębów zdecydowanie przeważają nad wadami. Przede wszystkim wydłuża ono czas użytkowania własnych zębów. Przy zachowaniu odpowiedniej higieny jamy ustnej hamuje postęp choroby. Unieruchomienie zębów nie jest też przeszkodą w przeprowadzaniu operacji chirurgicznych podczas zaawansowanego etapu choroby. Co najważniejsze – poprawia samopoczucie chorego.

Trzeba jednak uważać, ponieważ unieruchomienie zębów sprawia, że trudniej jest utrzymać właściwą higienę jamy ustnej. Ponadto ogranicza ruchomość fizjologiczną zębów. Może nawet zaburzyć czynność lub estetykę uzębienia, co należy jednak do rzadkich przypadków.

Po co unieruchamia się rozchwiane zęby?



Szynowanie ma na celu umocnienie zębów (przez ich połączenie), ponieważ połączone zęby lepiej opierają się siłom wyważającym poszczególne zęby. Dzięki unieruchamianiu maleje wpływ urazów, które działają na poszczególne zęby. Dzieje się tak, ponieważ siła żucia rozkłada się na większą grupę zębów. Ponadto szynowanie skutecznie hamuje wędrowanie, przechylanie i wysuwanie się zębów.

Unieruchamianie jest także świetnym sposobem na rozwiązanie problemów związanych z nocnym zgrzytaniem zębów. Poprawia także łuk zębowy, a jeśli to konieczne podnosi wysokość zgryzu. Szynowanie stosuje się także po operacjach chirurgicznych w celu utrzymania niepewnie trzymających się zębów.

Szyny tymczasowe



Do najczęściej stosowanych szyn tymczasowych należą konstrukcje z drutu wzmocnione materiałem złożonym.

Szyny tymczasowe akrylowane stosuje się w leczeniu parafunkcji żucia. Używane są po zabiegach na przyzębiu i do czasowego ustalenia równowagi zgryzowej w celu utrzymania opatrunku z cementu chirurgicznego.

Szyny stałe



Szyny stałe, w zależności od sposobu ich umocowania, dzielimy na zdejmowane (ruchome) i stałe. Mogą być one zrobione jako wewnątrz- lub zewnątrzzębowe. Ich struktura polega na połączeniu ze sobą różnego rodzaju koron całkowitych, licowatych, trzyćwierciowych, półkoron, wkładów koronowych i koronowo-korzeniowych.

Szyny stałe unieruchamiają zęby przy zachowaniu odpowiednich warunków zgryzowych. Są wygodniejsze w porównaniu do szyn tymczasowych. Jednak konieczność preparowania i szlifowania zębów przed założeniem szyn niesie za sobą możliwość obnażenia miazgi, a czasem nawet konieczność jej dewitalizacji. Ponadto noszenie szyn sprzyja powstawaniu próchnicy wtórnej. Kolejna ich wadą jest to, że nie nadają się do naprawy ani przeróbki.

