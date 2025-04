Na czym polega terapia manualna?

Terapią manualną zajmują się fizjoterapeuci i lekarze z odpowiednim podyplomowym wykształceniem w tej dziedzinie. Istnieje kilka systemów zaliczanych do terapii manualnej, najważniejszymi i najpopularniejszymi na świecie są Ortopedyczna Terapia Manualna (koncepcja Maitland oraz Kaltenborn-Evjenth) oraz osteopatia. Inne rozpowszechnione i uznawane na świecie koncepcje terapii manualnej to metody Mulligana, Lewita czy Cyriax’a.

W Polsce terapia manualna często utożsamiana jest z tzw. kręgarstwem. Różni się jednak od niego tym, że jest wykonywana tylko przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny oraz jest poparta licznymi badaniami naukowymi. Dzięki temu jest bezpieczną i skuteczną formą usprawniania pacjentów z dysfunkcjami nerwowo-mięśniowo-szkieletowymi.

Przed rozpoczęciem terapii terapeuta przeprowadza z pacjentem szczegółowy wywiad w celu zebrania istotnych dla leczenia informacji, poznania funkcjonalnego problemu pacjenta, ustalenia planu leczenia oraz rozpoznania ewentualnych przeciwwskazań do terapii.

Następnie przeprowadza badanie, podczas którego ocenia się jakość ruchu, jego ograniczenia i towarzyszący im ból lub inne objawy, takie jak osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia przesuwalności tkanek miękkich, drętwienie. Bardzo istotnym elementem badania jest badanie manualne, czyli ocena przy pomocy rąk terapeuty jakości pracy stawów czy napięcia mięśni. Dopiero po zebraniu tych informacji przystępuje się do terapii/ fot. Fotolia

Reklama