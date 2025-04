Nerw przedsionkowo – ślimakowy jest to VIII nerw czaszkowy, który odpowiada za przekazywanie do mózgu informacji słuchowych ze ślimaka. Przesyła on również bodźce powstałe w obrębie kanałów półkolistych i łagiweki na skutek oddziaływania na organizm ludzki przyśpieszeń kątowych i liniowych. Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania słuchu oraz zachowania równowagi.

Jakie są objawy uszkodzenia?

Chory z uszkodzeniem nerwu przedsionkowo-ślimakowego może skarżyć się na niedosłuch lub całkowitą głuchotę oraz zaburzenia równowagi. Te ostatnie są wynikiem zawrotów głowy dla, których charakterystyczne jest to, że opisywane są jako tzw. „wirowanie otoczenia“. Pacjent ma wówczas wrażenie, że jego otoczenie porusza się. Konsekwencją uszkodzenia włókien przedsionkowych może być również oczopląs (rytmiczne ruchy gałek ocznych, pojawiające gdy te są w skrajnym wychyleniu), skłonność do padania oraz zbaczanie kończyn. Objawy te zazwyczaj występują łącznie, rzadko kiedy są izolowane. Stosunkowo często występują również mdłości i wymioty a skóra staje się blada.

Groźne infekcje!

Często nerw VIII jest uszkadzany przez czynniki zakaźne, zwłaszcza wirusy: świnki, odry i grypy. W ich przebiegu dochodzi zazwyczaj do uszkodzenia części ślimakowej odpowiedzialnej za słuch. Zajęcie układu przedsionkowego obserwuje się częściej w przypadku zakażenia wirusem półpaśca i ospy wietrznej. Również bakterie mogą być przyczyną uszkodzenia. Najczęściej są to meningokoki, pneumokoki i Hemophilus influanzae. Objawem jest zwykle obustronna głuchota. Aby zapobiec uszkodzeniu nerwu VIII, należy nie zaniedbywać istniejącej infekcji!

Uwaga na leki!

Wiele leków powszechnie stosowanych może działać uszkadzająco na nerw przedsionkowo-ślimakowy. Pierwszą oznaką jest szum uszny, pojawiający się na początku terapii. Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu aminoglikozydów oraz salicylanów! Warto pamiętać, że szkodliwy wpływ charakterystyczny jest również dla etanolu i nikotyny!

W momencie wystąpienia, tego typu dolegliwości należy natychmiast odstawić leki i skontaktować się z lekarzem.

Nowotwory!

Najczęstszymi nowotworami, które powodują uszkodzenie nerwu przedsionkowo-ślimakowego są guzy kąta mostkowo-móżdżkowego. Stanowią one 10% wszystkich guzów ośrodkowego układu nerwowego. Ich objawy narastają powoli. Typowe jest występowanie oznak wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. W około 80% rozpoznaje się nerwiaki nerwu VIII, pozostałe 20% to nowotwory innego typu, które w wyniku ucisku mogą być przyczyną uszkodzenia nerwu przedsionkowo-ślimakowego.

W przypadku nerwiaków, leczeniem z wyboru jest chirurgiczne usunięcie zmiany. Rokowanie jest zazwyczaj pomyślne.