fot. Fotolia

Na pytania dotyczące zabiegu obkurczenia pochwy odpowiada ginekolog dr Michał Barwijuk współpracujący z Elite Centrum Laseroterapii i Modelowania Sylwetki w Warszawie.

Reklama

Kiedy jest potrzebny zabieg obkurczenia pochwy i komu się go poleca?



Zabieg obkurczania pochwy poleca się kobietom, które nie czerpią przyjemności z seksu, mają zaniżoną samoocenę i poczucie atrakcyjności. Jest to spowodowane różnymi dysfunkcjami fizjologicznymi i zmianami w okolicach miejsc intymnych, które powodują skrępowanie, dyskomfort, a także ból.

Pacjentki decydujące się na zabieg obkurczania pochwy to najczęściej kobiety borykające się z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. O pomoc zwracają się również panie cierpiące z powodu relaksacji pochwy lub obniżenia jej ścian.

Zabieg rekomenduje się kobietom, które miały więcej niż jeden poród naturalny lub przeszły powikłany poród (za pomocą kleszczy lub wakum). Według danych epidemiologicznych WHI kobiety rodzące w sposób naturalny – szczególnie po raz kolejny – są częściej narażone na wypadanie macicy oraz zaburzenia statyki narządu rodnego w porównaniu z kobietami po zabiegach cesarskiego cięcia lub nierodzącymi.

Zabieg obkurczenia błony śluzowej pochwy i zmniejszenia jej objętości przeprowadza się z wykorzystaniem lasera ze specjalną głowicą – Mona Lisa Touch.

Na czym polega zabieg obkurczenia pochwy?



Zabieg przeprowadzony jest za pomocą dopasowanej głowicy, kształtem przypominającej wziernik, którą wprowadza się do wnętrza pochwy. Laser o specjalnie ustawionych parametrach ma za zadanie skutecznie i bezpiecznie obkurczyć ściany pochwy, pobudzając jej błonę śluzową.

Zaleca się wykonanie minimum jednego zabiegu. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy potrzebne są dwa lub trzy zabiegi w roku.

Zabieg laserowego obkurczenia pochwy jest bezbolesny i trwa 5-10 minut. Jedyne, co czuje pacjentka, to delikatne uszczypnięcia pod koniec zabiegu.

Zobacz też: Jak zapobiegać zrostom pochwy po operacji ginekologicznej?

Co pozwala osiągnąć zabieg obkurczenia pochwy i jak wpływa na życie seksualne?



Rewitalizacja pochwy przywraca strukturę i poprawia funkcje tego narządu, jednocześnie powodując komfort psychiczny u pacjentki. Warto zdecydować się na taki zabieg

w przypadku braku naturalnego pofałdowania (co zaburza odczuwanie przyjemności podczas stosunku) lub przy rozluźnieniu ścian pochwy (najczęściej wskutek porodów naturalnych).

Laser pomaga również w pierwszym stadium wysiłkowego nietrzymania moczu. Dużym atutem zabiegu jest krótki czas rekonwalescencji i możliwość szybkiego powrotu do życia seksualnego (ok.7 dni).

Reklama

Ile kosztuje zabieg?



Cena jednego zabiegu MonaLisa Touch to 3000 zł.

Zobacz też: Jak wybrać odpowiedni probiotyk ginekologiczny?

Autor: dr Michał Barwijuk.