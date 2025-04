Czym są zatoki przynosowe?

Zatoki przynosowe są wypełnionymi powietrzem jamami w obrębie czaszki, które łącza się z jamą nosową specjalnymi ujściami. Wnętrze zatok przynosowych jest pokryte nabłonkiem migawkowym, przypominającym śluzówkę nosa. Wyróżniamy następujące rodzaje zatok: klinowe, czołowe, szczękowe oraz tak zwane komórki sitowe.

Do końca nie wiadomo, jaką funkcję pełnią te struktury. Specjaliści twierdzą, że zatoki uczestniczą w nawilżaniu i ogrzewaniu wdychanego powietrza oraz biorą udział w termoregulacji. Być może stanowią także barierę amortyzującą dla mózgoczaszki i oczodołów.

Zobacz też: Jak zbudowane są zatoki?

Jak dochodzi do zapalenia zatok?

Bakterie atakują błonę śluzową zatok i namnażają się, powodując powstawanie ropnej wydzieliny. Z czasem blokuje ona ujścia zatok. Niemożność jej odprowadzenia wraz ze wzrostem liczby drobnoustrojów stanowi przyczynę dolegliwości: bólu głowy, zaburzeń węchu, bólu zębów, a nawet przykrego zapachu z ust. Schorzenie jest bardzo uciążliwe, z tendencją do nawrotów i przechodzenia w postać przewlekłą, która powoduje silne zmęczenie.

Czym jest płukanie zatok?

Najnowsza metoda leczenia choroby – zabieg z wykorzystaniem amerykańskiego systemu Hydrodebrider – pozwala osiągnąć efekt, którego nie zapewniają inne formy terapii. Endoskopowe płukanie zatok umożliwia pozbycie się 99% drobnoustrojów chorobotwórczych.

Niewątpliwą zaletą tej metody jest jej bezpieczeństwo. Można ją stosować podczas chirurgicznego udrażniania zatok, jak i w warunkach ambulatoryjnych.

Specjaliści zgodnie twierdzą, że endoskopowe płukanie zatok jest innowacją w zakresie leczenia zapalenia tych struktur.

Zobacz też: dział Zatokowy ból głowy

Na czym polega zabieg płukania zatok?

W trakcie zabiegu do zatok wprowadzane są specjalnie zaprojektowane końcówki endoskopu, dostosowane kształtem i rozmiarem do ujść zatok. Przewody umieszczane w zatokach szczękowych obracają się o 270°, dokładnie usuwając zalegającą wydzielinę ropną. Płukanie zatok umożliwia także zaaplikowanie do wnętrza zatok antybiotyków o działaniu miejscowym.

Jak wygląda standardowe leczenie zapalenia zatok?

Standardowe metody terapii mają przede wszystkim na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych (niesteroidowe leki przeciwzapalne) oraz złagodzenie przebiegu choroby. Zwykle stosuje się antybiotyki oraz substancje o działaniu miejscowym, powodujące zmniejszenie obrzęku błon śluzowych. Niekiedy konieczna jest interwencja chirurgiczna. Obecnie coraz większą popularność zdobywa innowacyjny zabieg endoskopowego płukania zatok.

Reklama