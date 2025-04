Istnieją 3 metody powiększenia piersi. Pierwsza – bezoperacyjna BRAVA: Ta nowatorska metoda polega na noszeniu specjalnego biustonosza, który wytwarza podciśnienie wokół piersi o wartości 15-20 mmHg. Druga - polega na nastrzykiwaniu piersi kwasem hialuronowym w znieczuleniu miejscowym. Niestety jej efekt nie jest trwały, ponieważ kwas hialuronowy z czasem ulega wchłonięciu do tkanek organizmu i zabieg należy powtórzyć. Trzecia metoda to klasyczna operacja plastyczna, czyli wszczepienie implantów. Jest to zarazem najpewniejsza i najtrwalsza metoda powiększania piersi.

Reklama