Wystające wargi sromowe mniejsze – dlaczego kobiety chcą je zmniejszać?



Intymnym problemem wielu kobiet są wystające wargi sromowe mniejsze. Choć zasadniczo nie jest to zmiana o charakterze patologicznym (nie wymaga leczenia z medycznego punktu widzenia), to w znaczącym stopniu może utrudnić wiele codziennych czynności, powodując uczucie dyskomfortu.

Z kolei względy estetyczne wystających warg sromowych mogą przyczyniać się do obniżenia samooceny i braku satysfakcji ze współżycia.

U kogo można przeprowadzić zabieg?



Zacznijmy od tego, jakie deformacje warg sromowych mniejszych mogą kwalifikować pacjentkę do zabiegu mającego na celu ich korektę.

Po pierwsze możemy mieć do czynienia z asymetrią, czyli sytuacją, w której wargi sromowe wyraźnie odróżniają się od siebie rozmiarem. Po drugie wargi sromowe mniejsze mogą być po prostu za duże (za grube, za długie itd.), co może utrudniać codzienne czynności czy np. uprawianie sportu (bolesne otarcia).

Na czym polega zabieg zmniejszania warg sromowych?



Metoda, dzięki której medycyna estetyczna radzi sobie z tym problemem, polega na stopniowym (milimetr po milimetrze) usuwaniu zbędnej tkanki za pomocą lasera chirurgicznego. Dzięki takiej „procedurze” dochodzi nie tylko do cięcia tkanki, ale także do koagulacji przeciętych naczynek krwionośnych, dlatego praktycznie nie występuje krwawienie.

Zabieg krok po kroku:

Metoda laserowej labioplastyki jest nie tylko bardzo precyzyjna, lecz również całkowicie bezpieczna. Laser od razu zasklepia przeciętą tkankę i dokonuje sterylizacji w miejscu cięcia (wszelkie bakterie są usuwane), dzięki czemu zmniejsza się ryzyko zakażeń.

Czy zabieg jest bolesny? Jak się do niego przygotować?



Ból związany z zabiegiem jest o wiele mniejszy niż w przypadku wykorzystywania skalpela (do niedawna korekcję warg sromowych wykonywano wyłącznie chirurgicznie, w znieczuleniu ogólnym).

Przed wizytą w gabinecie medycyny estetycznej konieczna jest całkowita depilacja okolic intymnych.

Sam zabieg trwa do ok. 1,5 godziny i jest poprzedzony miejscowym znieczuleniem przy użyciu igły. Na koniec zakładane są cienkie szwy, zdejmowane przez lekarza po upływie tygodnia.

Jak dbać o miejsca intymne po zabiegu?



Po zabiegu przez kilka dni pacjentka może odczuwać dyskomfort. Konieczne jest przemywanie skorygowanych warg sromowych środkami delikatnie odkażającymi.

W tym czasie należy powstrzymać się od współżycia, uprawiania sportów oraz trzeba unikać miejsc, w których pacjentka narażona jest na kontakt z bakteriami (publiczne toalety, basen itd.).

Rekonwalescencja kończy się po ok. dwóch tygodniach.

Najlepszy moment na poddanie się zabiegowi jest tuż po miesiączce. Zapewni to odpowiednio długi czas na pełną rekonwalescencję.

Ile kosztuje zabieg zmniejszania warg sromowych?



Cena zabiegu to ok. 2–2,5 tysięcy zł.

Autor: dr Marek Wasiluk – lekarz medycyny estetycznej, ekspert w dziedzinie laseroterapii, prekursor i poszukiwacz nowych rozwiązań medycznych. Jako pierwszy w Polsce m.in. opracował pierwszą skuteczną metodę niwelacji rozstępów urządzeniem frakcyjnej RF mikroigłowej. Dzięki niemu klinika Triclinium wykracza poza standardy i kompleksowo łączy zabiegi z rożnych dziedzin medycyny estetycznej (także ginekologii, stomatologii i ortodoncji). Właściciel Centrum Medycyny Nowoczesnej TRICLINIUM - Warszawa, Al. KEN 47 lokal usługowy 13, tel. 22 403 40 34, www.triclinium.pl Autor bloga "Medycyna estetyczna bez tajemnic" - www.marekwasiluk.pl

