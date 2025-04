Bez bólu

Znieczulenie zewnątrzoponowe jest znieczuleniem regionalnym, które blokuje określony region ciała. Celem jest zniesienie uczucia bólu w przeciwieństwie do zupełnego braku czucia. Tego typu znieczulenie blokuje impulsy nerwowe z dolnej części ciała.

Reklama

Przygotowanie do znieczulenia

Przed wykonaniem znieczulenia niezmiernie istotne jest nawodnienie pacjenta. Związane jest to z działaniem leków, które mogą rozszerzać naczynia krwionośne, powodując spadek ciśnienia tętniczego krwi. Podaje się około litr płynów. Bardzo ważne są również badania krwi, które muszą być aktualne i nie wykazywać odchyleń.

Wykonanie procedury

Podczas zakładania znieczulenia pacjent proszony jest o wygięcie pleców w tzw. koci grzbiet. Taka pozycja zapewnia lepszą skuteczność. Stosuje się środek odkażający w celu dezynfekcji okolicy wkłucia. Anestezjolog określa najlepsze miejsce na wkłucie w okolicy kręgosłupa. Najpierw wprowadzana jest mała igiełka ze środkiem znieczulającym, który ma znieczulić skórę i tkankę podskórną. Następnie wprowadza się dłuższą igłę, która dochodzi bezpośrednio do przestrzeni zewnątrzoponowej. Wprowadza się cewnik, dzięki któremu będzie możliwe podawanie leków w pompie przez dłuższy czas. Aby cewnik nie uległ wysunięciu przykleja się go do pleców specjalnym plasterkiem. Jednorazowe podanie znieczulenia powinno znieść ból na około dwie godziny.

Przeczytaj: Jakie są możliwe działania niepożądane po znieczuleniu?

Reklama

Działania niepożądane

Znieczulenie zewnątrzoponowe może spowodować nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi. U ok. 1% pacjentów może spowodować bardzo silne bóle głowy powodowane wyciekaniem płynu mózgowo- rdzeniowego. Anestezjolodzy jednak świetnie radzą sobie z tego typu powikłaniem, stosując niejako plasterek z krwi na problematyczne miejsce. Obszar znieczulenia może sprawiać wrażenie odrętwienia. W przypadku znieczulenia porodu w niektórych przypadkach pomaga rozewrzeć się niepoddającej się szyjce macicy, jednak znacznie częściej występuje potrzeba zastosowania oksytocyny, próżnio ciągu położniczego lub kleszczy, a nawet cięcia cesarskiego.

Warto zobaczyć: Czy warto skorzystać ze znieczulenia podczas porodu?