Rozgwiazda z gatunku Marthasterias glanalis występuje powszechnie w wodach otaczających Szkocję i całą Wielką Brytanię. Produkuje ona śluz, który pełni funkcję obronną oraz zabezpiecza przed przyklejaniem się do ciała zwierzęcia różnych zanieczyszczeń. Substancja wyekstrahowana z tej wydzieliny , wyglądająca jak biały proszek, posłuży w badaniach nad stworzeniem nowych leków w leczeniu chorób związanych z nieprawidłowym rozwojem reakcji zapalnej.Naukowcy wierzą, że nowa substancja będzie działała w naczyniach krwionośnych tak jak działa w przypadku rozgwiazd. Ma zapobiegać przywieraniu różnych obiektów do ściany naczynia. Jest to kluczowy mechanizm, w którym dochodzi do rozwoju chorób takich jak astma. Białe komórki krwi na początku przylegają do ściany naczyń krwionośnych, by następnie przez nią przeniknąć i wywołać reakcję zapalną, która gdy przebiega w niekontrolowany sposób prowadzi do uszkodzenia tkanek.

Rozgwiazdy są w swoim naturalnym środowisku cały czas obmywane wodą, w której roi się od różnych mikroorganizmów mogących zagrozić dobrostanowi tego drapieżnika. Jednak warstwa śluzu chroni je przed atakiem, ponieważ ich powierzchnia jest zbyt śliska. „... rozgwiazdy są lepsze niż teflon: mają bardzo wydajny system zwalczający zanieczyszczenia, które nie mogą przyczepić się do ich powierzchni „ - komentuje dr Charlie Barington, uczestniczący w projekcie. Badacze podkreślają, że substancja stworzona przez rozgwiazdy była udoskonalana przez naturę przez miliony lat, dzięki czemu można zaufać jej działaniu. Możemy zatem niedługo spodziewać się nowych metod terapii chorób przebiegających z niekontrolowaną reakcją zapalną.Źródło: Medical News Today/ kp

