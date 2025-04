Fot. Fotolia

Alergie krzyżowe szczególnie dokuczliwe latem

Wiosna i lato to najbardziej uciążliwe okresy roku dla osób uczulonych na pyłki. Zwykle do połowy lipca w powietrzu utrzymuje się wysokie stężenie pyłków traw, do końca sierpnia intensywnie pyli też silnie uczulająca bylica.

We wrześniu z kolei alergicy powinni uważać na pyłki ambrozji, które w ostatnich latach coraz częściej pojawiają się w naszym kraju, przenoszone przez wiatr nawet tysiące kilometrów z krajów południowej Europy.

Najczęstsze alergie krzyżowe

Latem silniej mogą się ujawnić alergie krzyżowe. U osób uczulonych na pyłki może pojawić się silna reakcja alergiczna na niektóre pokarmy (owoce, warzywa, owoce morza), które o tej porze roku są bardziej dostępne.

– "Ponieważ istnieją różne zespoły oparte o alergię krzyżową, czyli reakcję organizmu człowieka na wspólną składową cząsteczkę, ich nasilenie zależy od napotkanych alergenów. W zespołach pyłkowo-pokarmowych będzie ono największe latem, zwłaszcza po zjedzeniu w pogodny dzień „zakazanego” (zawierającego uczulającą cząsteczkę) owocu" – tłumaczy prof. Krzysztof Buczyłko, kierownik łódzkiego Centrum Alergologii.

– "Osoba uczulona np. na pyłki brzozy może reagować na niektóre gatunki jabłek, gruszki, seler, kiwi, marchew itp. tylko w okresie pylenia brzozy, choć w ciągu roku pokarmy te spożywa bez żadnych negatywnych konsekwencji. Najczęściej jednak objawy po ich spożyciu występują całorocznie" – dodaje dr Teresa Małaczyńska, ordynator oddziału alergologii i chorób płuc gdańskiego Szpitala Dziecięcego „Polanki”.

Najczęściej uczulającymi wziewnymi w Polsce są:

pyłki brzozy,

bylicy,

pyłki traw,

roztocze kurzu domowego.

Jakie alergie krzyżowe mogą się z nimi wiązać?

Jeśli na wiosnę męczył cię katar sienny, czyli objawy alergiczne związane z pyleniem traw i zbóż, wyeliminuj ze swojej diety także ziemniaki, pomidory, seler, groch, kiwi, melony, orzeszki ziemne i produkty mączne. U osób uczulonych na pyłek brzozy, reakcja alergiczna może pojawić się po spożyciu marchwi, selera, pomidora, owoców, takich jak jabłko, gruszka, kiwi, morele, czy brzoskwinie, a także orzechów laskowych lub curry. Alergicy, którzy mają problem z roztoczami kurzu domowego (uczulają one przez cały rok) powinni szczególnie uważać podczas podróży do krajów nadmorskich. Jest bardzo prawdopodobne, że reakcję alergiczną mogą u nich wywołać owoce morza (kraby, krewetki, ośmiornice, czy homary).

Niebezpieczeństwo polega na tym, że reakcję alergiczną może wywołać nawet niewielka ilość alergenu. Nawet jeśli jesteśmy świadomi, czego mamy unikać, musimy zachować szczególną uwagę na dania podawane w restauracjach.

"Może się zdarzyć, że w restauracji ktoś niedokładnie umył patelnię i odrobina owoców morza, na które jesteśmy uczuleni dostała się do naszej potrawy. Niestety to wystarczy by wywołać reakcję alergiczną" – ostrzega prof. Buczyłko.

Ambrozja, której ataku pyłków możemy spodziewać się we wrześniu też ma swoje alergeny krzyżowe. Uczuleni na nią mogą reagować na rumianek i bylicę.

Jak zapobiegać reakcjom alergicznym?

Podstawowa zasada w przypadku zapobiegania reakcjom alergicznym jest prosta – unikaj tego, co cię uczula. Niestety skutecznie można ją zastosować do bardzo niewielu alergenów. Kontaktu z wszędobylskimi pyłkami roślin w okresie ich kwitnienia praktycznie nie sposób uniknąć.

Także w przypadku pokarmów, które kupujemy nie zawsze możemy w stu procentach stwierdzić, że nie zawierają składnika, który nas uczula. Osoba uczulona na pyłki brzozy może też reagować alergicznie na pyłki olszy, leszczyny, dębu, grabu, buku, ale również na orzechy laskowe, które są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym. Pasta z orzechów laskowych jest bardzo powszechnym dodatkiem do produkcji czekolad, past orzechowych, kremów, lukrów, karmelu, jogurtów, czy lodów. Tłuszcz z orzechów stosuje się także w wyrobach kosmetycznych (np. mydłach).

Alergolodzy radzą: najlepszym sposobem na pozbycie się alergii jest odczulanie. Dlaczego? Bo stosując immunoterapię alergenową walczymy z przyczyną, a nie tylko objawami uczulenia.

Odczulanie w alergiach krzyżowych

W przypadku wszystkich wymienionych wyżej alergie krzyżowych, także w Polsce można już stosować odczulanie podjęzykowe, za pomocą szczepionki podawanej w kroplach, a w przypadku pyłków traw – najwygodniejszą i najnowocześniejszą obecnie metodę na świecie – szczepionkę w tabletkach.

– "Bezpieczna metoda podjęzykowa sprawdza się w odczulaniu alergii krzyżowych bardzo dobrze. Podczas odczulania na pyłek brzozy maleje jednoczesna alergia krzyżowa na jabłko czy inne owoce, oczywiście wtedy, gdy w szczepionce znajdował się ów krzyżowy składnik" – mówi prof. Buczyłko.

