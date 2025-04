W Polsce (a także w innych krajach wysoko rozwiniętych) odsetek zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi wciąż się zwiększa. U mężczyzn jest to już druga przyczyna zgonów w Polsce (u kobiet nawet pierwsza). Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie starzenie się społeczeństwa.

Reklama

Na co chorują kobiety, na co mężczyźni?

Wiadomo, iż niektóre nowotwory występują w populacji częściej, inne rzadziej. Na te pierwsze trzeba zwrócić szczególną uwagę, gdyż – jeśli zbyt późno wykryte - są one odpowiedzialne za wyjątkowo dużą liczbę śmierci. Rozkład częstości występowania nowotworów w populacji mężczyzn i kobiet znacznie się różni.

Wśród kobiet najczęściej wykrywane są (w kolejności): rak piersi, płuca, szyjki i trzonu macicy i jajnika. Natomiast mężczyźni najczęściej zapadają na raka płuc, gruczołu krokowego, żołądka, pęcherza moczowego oraz jelita grubego.

Przeczytaj: Rak jelita grubego - coraz powszechniejszy nowotwór

Najbardziej zabójcze

Inaczej jednak przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o zgony spowodowane tymi nowotworami. Śmiertelne dla mężczyzn najczęściej okazują się być nowotwory płuca i żołądka. Nowotwory prostaty oraz pęcherza moczowego są stosunkowo często wykrywane, ale ich złośliwość nie jest przeważnie aż tak duża. Składa się na to kilka czynników.

W przypadku raka prostaty na szczęście stosunkowo wolno dochodzi do progresji nowotworu i zajęcia przez niego węzłów chłonnych (co w konsekwencji prowadzi do powstania przerzutów odległych – do kości, płuc, czy mózgu).

Polecamy: Czy mężczyźni są bardziej podatni na uzależnienia?

Reklama

Pozytywnie

Ponieważ obecnie świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktycznych wizyt u urologa jest nieporównywalnie większa, niż jeszcze kilkanaście lat temu, więcej wykrywa się też nowotworów prostaty w stadium dającym dużą szansę na całkowite wyleczenie przez zabieg operacyjny.

Ponadto, jak w przypadku całej dziedziny onkologii, coraz skuteczniejsze są uzupełniające metody leczenia raka stercza – radioterapia, a w przypadku nieskuteczności pozostałych metod – także chemioterapia.

Rak pęcherza moczowego jest nowotworem nadal wykrywanym stosunkowo często, ale dostępność metod oglądania pęcherza od wewnątrz – tzw. cystoskopii powoduje, że także i tutaj odsetek nowotworów wykrywanych we wczesnym stadium znacznie się zwiększył. Niestety, rak pęcherza jest nowotworem, który ma tendencję do stosunkowo częstych nawrotów. Dlatego tak ważne są kontrolne cystoskopie proponowane pacjentom nawet w kilka lat po usunięciu raka. Czasem niestety konieczne jest całkowite usunięcie pęcherza – jest to duża, okaleczająca operacja, która jednak niejednokrotnie ratuje życie pacjentom z rakiem pęcherza w bardziej zaawansowanym stadium.