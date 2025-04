Tak złagodzisz objawy:

- zakraplaj do nosa sól fizjologiczną - nawilży to błony śluzowe i ułatwi oczyszczanie nosa (pamiętaj, dziurki zawsze wydmuchaj pojedynczo!).

- stosuj inhalacje - do miski z wrzątkiem wlej 5 kropli olejku sosnowego i przez 20 minut wdychaj ulatniającą się parę. Pomoże to udrożnić zatoki.

- nawilżaj pomieszczenia - w których przebywasz np. kładź na kaloryferach mokre ręczniki. Zatoki lubią wilgotne powietrze.

- jedz pikantne, gorące potrawy z dodatkiem chilli lub chrzanu. Łatwiej oczyścisz zatoki.

- zgłoś się do lekarza - gdy po tygodniu dolegliwości nie miną.

