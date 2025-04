Na poprawę nastroju - ser żółty

Masz już dość tej zimy i krótkich sennych dni? Jeżeli dokucza ci rozdrażnienie wprowadź zmiany w diecie, ponieważ ma ona ogromny wpływ na nasz nastrój i samopoczucie. Sięgnij po ser żółty, który poprawi humor i ukoi nerwy. Radzimy, jak często i w jakich ilościach go spożywać, aby wpłynął korzystnie na nasze zdrowie i samopoczucie.



Reklama

Właściwa dieta znacząco zmniejsza ryzyko pojawienia się najlepiej jeść takie produkty, które zawierają m.in. tryptofan wspierający wydzielanie w organizmie tzw. hormonu szczęścia czyli serotoniny. Odpowiada samopoczucie i odczuwanie stresu. Jej niski poziom może być nie tylko konsekwencją nieodpowiedniej diety, ale też długotrwałego nasilenia złych emocji i wysiłku fizycznego.

– Ser żółty jest dobrym źródłem tryptofanu i fenyloetyloaminy, która również ma działanie antydepresyjne – mówi Ewa Polińska z Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach. - Oprócz tego twarde, dojrzewające sery dobrej jakości posiadają także chrom, witaminy z grupy B i D oraz magnez – dodaje Ewa Polińska.

Zawarte w żółtym serze witaminy i minerały również wpływają na nasz nastrój. Chrom koi

nerwy, łagodzi bóle głowy i uspokaja. Warto dbać o to, by go nam nie zabrakło. Witaminy z grupy B, które także zmniejszają napięcie, dodają energii i uczestniczą w syntezie serotoniny. Witamina D ma podobne działanie. Natomiast magnez stabilizuje nie tylko funkcje układu nerwowego, ale też pracę mózgu, poprawia pamięć i procesy myślenia.

Przez wzgląd na swoje bogactwo właściwości, żółtego sera nie powinno zabraknąć w naszym menu. Jednak w jakich ilościach i jak często go jeść, aby wpływał jedynie na poprawę zdrowia? – Oczywiście, jak w przypadku każdego produktu i przy spożywaniu sera żółtego wskazany jest umiar. Najlepiej spożywać go 2-3 razy w tygodniu jako dodatek do kanapek, zapiekanek czy makaronów – mówi Ewa Polińska.

Jak poprawić sobie nastrój dzięki jedzeniu i posiłkom z żółtym serem? Przedstawiamy trzy propozycje dziennego menu:



I propozycja



Śniadanie: chude mleko z musli, zawierające otręby pszenne, płatki jęczmienne

i pokrojonego banana

Drugie śniadanie: dwie kanapki z ciemnego pieczywa z żółtym serem Gouda i sałatą

Obiad: makaron z sosem ze świeżych pomidorów z bazylią, łosoś pieczony w folii, szpinak

Kolacja: przekąska – kilka orzechów, jabłko

II propozycja



Śniadanie: dwie kanapki z ciemnego pieczywa z żółtym serem Edamskim, pomidorem i szczypiorkiem, dwa jajka

Drugie śniadanie: dwie kostki gorzkiej czekolady, świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy

Obiad: kasza gryczana, brukselki, wątróbka

Kolacja: przekąska – gruszka

III propozycja



Reklama

Śniadanie: duża kanapka z pieczywa pełnoziarnistego, z wędliną, serem żółtym Aldamer, liściem sałaty, posypana kiełkami

Drugie śniadanie: 2 kromki chrupkiego pieczywa z miodem

Obiad: zupa krem np. z brokułów i marchwi, kilka ziemniaczków

Kolacja: przekąska – awokado, pestki z dyni