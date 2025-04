fot. Fotolia

Stoisko edukacyjne na Przystanku Woodstock

Na terenie Przystanku Woodstock powstanie specjalne stoisko, na którym edukatorzy z Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze będą udzielać informacji na temat HIV/AIDS, HCV, HBV, testowania w kierunku HIV oraz zachęcać do wzięcia udziału w grach i quizach edukacyjnych. W punkcie będzie można otrzymać bezpłatne materiały informacyjne, w tym gadżety, ulotki i plakaty, a także prezerwatywy i lubrykanty.

Głównym celem projektu profilaktyczno-edukacyjnego „Przystanek Woodstock – Przystanek Zdrowie” skierowanego do młodych uczestników festiwalu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat bezpiecznych zachowań seksualnych i sposobów redukcji ryzyka rozprzestrzeniania się HIV, HBV i HCV. Akcja jest tym istotniejsza, że według szacunków UNAIDS ponad 50% zakażeń HIV dotyczy osób między 16 a 24 rokiem życia. Środki na realizację projektu pochodzą z grantu przyznanego Towarzystwu Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze w konkursie Pozytywnie Otwarci, a ufundowanego przez Gilead Sciences Poland.

Przystanek Woodstock rozpoczyna się 30 lipca i potrwa do 1 sierpnia. Punkt natomiast będzie otwarty już dzień przed festiwalem, czyli 29 lipca oraz we wszystkie dni trwania imprezy przez 8 godzin dziennie.

Oprócz TRR z Zielonej Góry w projekt zaangażowała się organizacja pozarządowa z Warszawy – Stowarzyszenie Program Stacja.

Co o samej akcji mówią organizatorzy?

„W naszym punkcie chętni będą mogli porozmawiać w cztery oczy z edukatorami TRR. Jesteśmy otwarci na wszystkie tematy związane z problemami dorastania i seksualnością. Na naszym stoisku będzie również możliwość zapoznania się

z dostępnymi na rynku środkami profilaktycznymi, takimi jak np. chusteczki lateksowe, prezerwatywy damskie wraz z instrukcją ich używania. Mocno wierzymy, że nasze działania przyczynią się do wzrostu odpowiedzialności za zdrowie własne i innych” – powiedziała dr Joanna Dec-Pietrowska z Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze.

„Jestem bardzo zadowolony, że grant z naszego konkursu przyczyni się do akcji edukacyjnej na Przystanku Woodstock. Mamy w Polsce problem z praktyczną wiedzą o bezpiecznym seksie. Młodzi ludzie często nie umieją nawet założyć prezerwatywy, więc używają ich nieprawidłowo lub nie używają wcale. A to już prosta droga do zakażenia HIV. Cieszę się, że mogliśmy wesprzeć TRR w tegorocznej edycji kampanii edukacyjnej na festiwalu Przystanek Woodstock – powiedział Paweł Mierzejewski, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

„Edukatorzy TRR od lat dostarczają młodym ludziom rzetelną wiedzę o zagrożeniu HIV, HCV i HBV. Jeśli na tegorocznym Przystanku Woodstock z ich oferty bezpośrednich konsultacji z edukatorami skorzysta rzeczywiście aż 25 tys. osób, a z dodatkowych działań – kolejne 40 tys., to zasięg akcji będzie naprawdę imponujący. Jestem dumny, że możemy mieć w tym swój udział” – powiedział Michał Kaźmierski, dyrektor generalny firmy Gilead Sciences Poland, która od początku konkursu „Pozytywnie Otwarci” przeznaczyła na realizację kilkudziesięciu projektów granty w wysokości ponad 700 tys. złotych.

Źródło: Biuro Organizacyjne Pozytywnie Otwarci

