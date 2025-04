Co to jest hipokinezja?

Hipokinezja uznawana jest za chorobę cywilizacyjną. Siedzący tryb życia prowadzi do osłabienia mięśni, niestabilności torebek stawowych i kręgów, a szczególnie przestrzeni między nimi. Jedynie ruch może wzmocnić mięśnie, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu kostnego – opowiada Roland Brehmer, ortopeda z firmy Janpol. Efektem rozwijającej się hipokinezji są trudności w poruszaniu się i coraz mniejsza chęć do wysiłku fizycznego. Brak ruchu negatywnie wpływa również na układ nerwowy, pracę mięśnia sercowego i innych organów.

Kręgosłup na fitnessie

Lepiej zapobiegać niż leczyć. I dlatego warto przekonać się do ćwiczeń, które można wykonywać samodzielnie w domu bez użycia dodatkowego sprzętu.

– Jednym z ćwiczeń stabilizacyjnych jest napięcie wszystkich mięśni bez wykonywania jakichkolwiek ruchów. Polega ono na tym, że leżąc na brzuchu należy oprzeć się na przedramionach lub dłoniach i wykonać ruch jak do pompki. Z tą różnicą, że podnosić powinna się wyłącznie klatka piersiowa, a dolna część brzucha powinna mieć stały kontakt z materacem - radzi Roland Brehmer.

Istnieją również ćwiczenia mobilizujące. W pozycji siedzącej, z rozstawionymi stopami, należy się wyprostować w ten sposób, aby głowa była przedłużeniem linii kręgosłupa. Splecione dłonie wyciągnąć przed siebie. Następnie nie zmieniając pozycji, przenosić ręce w prawo i w lewo jak najdalej w tył. Ręce powinny być ustawione na wysokości barków.

Ćwiczenia rozciągające można wykonywać na macie - w pozycji leżącej, z wyprostowanymi nogami i rękoma wzdłuż tułowia, należy unieść nogi i objąć je kolanami przyciągając mocno do siebie, tak żeby pośladki oderwały się od podłogi. Następnie wytrzymać w takiej pozycji kilka sekund i wrócić do pozycji wyjściowej. Poprzez wykonywanie takich prostych ćwiczeń, wzmacniamy mięśnie i rozluźniamy napięcie nagromadzone w mięśniach.

Odciążenie kręgosłupa podczas snu

Oprócz ruchu istotną kwestią jest także materac, na którym śpimy. Spędzamy na nim mniej więcej 1/3 swojego życia, dlatego warto zadbać o komfort i wygodę podczas snu. - Dobry materac powinien mieć kilka stref twardości (materace lateksowe Perfetto, Forte, Piano, Temida, Zeus). Wynika to z faktu, że różne części ciała z różną siłą naciskają na jego powierzchnię. Przykładowo, leżąc w pozycji na plecach, kość krzyżowa i miedniczna muszą zagłębić się na tyle mocno w głąb materaca, by część lędźwiowa również mogła uzyskać odpowiednie podparcie. Podobnie przy pozycji na boku - bark i biodra muszą zagłębić się, by talia miała kontakt z materacem, co zapewni odpowiednie odciążenie kręgosłupa – radzi Roland Brehmer - ortopeda z Fabryki Materacy Janpol. Regularne ćwiczenia i odpowiednie ułożenie podczas snu zniwelują ryzyko wystąpienia zjawiska hipokinezji.

