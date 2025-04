Kobiety częściej cierpią na rwę i bóle, ponieważ mają delikatniejsze kości i dźwigają większe ciężary, np. w czasie ciąży lub opiekując się dziećmi. Noszą także buty na wysokich obcasach.

Wiele czynności zarówno w pracy, jak i w domu wykonują, stojąc. Pracują wtedy ciągle te same mięśnie, a pozycja ciała jest wymuszona. To może powodować zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i atak rwy.

Kiedy bolą korzonki

Może się zdarzyć, że pochylasz się, żeby np. podnieść torbę, i czujesz nagły silny ból w dole pleców. Nie możesz się wyprostować. Powodem jest wysunięcie się dysku spomiędzy kręgów. Podrażnia on korzenie nerwów wychodzących z rdzenia kręgowego (stąd popularna nazwa rwy kulszowej – ból korzonków). Pojawia się też przykurcz mięśni, który uniemożliwia swobodne poruszanie się. W tym stanie nie dasz rady pójść do lekarza. Postaraj się więc samodzielnie złagodzić dolegliwości.

Ciepło przynosi ulgę

Pod jego wpływem mięśnie się rozluźniają, a dysk wraca na miejsce. Dlatego, gdy dopadnie cię ból korzonków, ogrzewaj plecy np. poduszką elektryczną lub termoforem. Możesz także użyć plastra rozgrzewającego albo maści (np. Voltaren, DipRilif). Warto zażyć lek przeciwbólowy i przeciwzapalny (np. Ibuprom, Nurofen, Aspirin). Potem połóż się na podłodze, głowę oprzyj na płaskiej poduszce. Nogi zegnij pod kątem prostym w kolanach i biodrach, ułóż je na krześle. To przyniesie ulgę.

Zapobieganie nawrotom

Aby ból nie powracał, należy dbać o kręgosłup i nie przeciążać go. Unikaj gwałtownych ruchów i skrętów ciała. Nie dźwigaj dużych ciężarów. Buty na wysokich obcasach wkładaj tylko na wyjątkowe okazje. Wystrzegaj się przeciągów, bo przy nagłym oziębieniu ciała następuje silny skurcz mięśni, co może doprowadzić do następnego ataku korzonków. Nawrotowi bólu sprzyja też brak ruchu, bo mięśnie podtrzymujące kręgosłup stają się słabe i usztywnione. Aby je wzmocnić i uelastycznić, codziennie się gimnastykuj, np. usiądź na krześle, nogi w lekkim rozkroku. Ręce spleć na mostku. Przez minutę naciskaj dłońmi klatkę piersiową (3 sekundy) i zwalniaj nacisk (2 sekundy).

Ćwicz mięśnie pleców, to pomaga kręgosłupowi. Podczas marszu co 10 kroków wyciągnij w górę ręce (wdech), a potem zrób skłon (wydech). Powtórz 20 razy

Jeśli w ciągu 24 godzin ból korzonków się nie zmniejszy, koniecznie idź do lekarza