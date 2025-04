Emolient Linum baby – Olejek do kąpieli

Preparat regeneruje i zmiękcza skórę, skutecznie pielęgnuje skórę skłonną do spękań i zapaleń, przyspiesza gojenie się ran. Eliminuje uczucie dyskomfortu napiętej skóry poprawiając jej elastyczność i chroniąc przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz uporczywym świądem skóry.

Olejek delikatnie oczyszcza skórę nie naruszając jej płaszcza hydrolipidowego. Polecany jest do codziennej pielęgnacji w postaci kąpieli emoliacyjnych dla dzieci z problemem nadmiernej suchości skóry, AZS oraz łuszczycą. Posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Produkt hipoalergiczny. Dla dzieci od 1. miesiąca życia.

Emolient Linum baby – Lekki balsam do ciała

Balsam wygładza i zmiękcza skórę skłonną do spękań i zapaleń; ma pozytywny wpływ na gojenie ran. Usuwa spękania, przyspiesza regenerację uszkodzonej tkanki, wspomaga ziarninowanie tkanki naskórka przyspieszając jej odbudowę, działa przeciwświądowo. Eliminuje uczucie dyskomfortu napiętej skóry, poprawiając jej elastyczność, działa natłuszczająco tworząc warstwę okluzyjną chroniącą przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz ograniczającą transepidermalną utratę wody (TEWL). Posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Produkt hipoalergiczny. Dla dzieci od 1. miesiąca życia.

Źródło: materiały prasowe Biogened/mk

