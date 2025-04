Fot. Fotolia

W białostockiej Klinice Leczenia Niepłodności „Bocian” urodziły się dzieci pierwszej pary, która skorzystała z ministerialnego dofinansowania. Bliźnięta – chłopiec i dziewczynka – są zdrowe i przyszły na świat w terminie.

"Cieszymy się, że program sprawnie funkcjonuje i pierwsze dzieci przychodzą już na świat. Daje on szanse wielu parom z problemami z płodnością na założenie rodziny. Program spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego nasza klinika bierze udział w konkursie na jego realizatorów w kolejnych latach" – powiedział dr Grzegorz Mrugacz z Kliniki Leczenia Niepłodności „Bocian”.

Rządowy program refundacji in vitro ruszył 1 lipca 2013 r. Potrwa trzy lata i szacuje się, że weźmie w nim udział około 15 tys. par. Warunkiem kwalifikacji jest rozpoznanie niepłodności przez lekarza oraz udokumentowane nieskuteczne leczenie w czasie nie krótszym niż 12 miesięcy. W ramach programu para ma prawo skorzystać z trzech prób procedury in vitro.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, co najmniej 60-80 mln par na świecie jest dotkniętych problemem bezdzietności. Przyjmuje się, że w krajach wysoko rozwiniętych ten problem dotyczy od 10 do 15% par w wieku prokreacyjnym. Szacuje się, że w Polsce około 1,2-1,3 mln par może być dotkniętych niepłodnością, z czego część wymaga leczenia metodą wspomaganego rozrodu.

Źródło: Materiały prasowe Procontent Communication/ bj

Czytaj więcej na temat rządowego programu in vitro

Reklama